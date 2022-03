O poder feminino na música brasileira

publicidade

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o canal Music Box Brazil preparou uma programação especial, que leva você à primeira fila de apresentações de grandes artistas brasileiras. No dia 8 de março, a partir de 20h30min, será exibida uma seleção de conteúdos que vai do axé ao rock, do pop ao sertanejo, e que exaltam o poder e a importância da mulher na produção musical brasileira.

Confira abaixo a programação completa:

Tuta Guedes – O Motivo é Você

O primeiro registro ao vivo da cantora Tuta Guedes faz parte de uma sessão especial, gravada no Estúdio Quanta, em São Paulo e conta com os maiores sucessos da cantora.

Bibiana Petek – Chalé 243

Casa de vó, gente aconchegada, cheiro de comida e decorações inusitadas à primeira vista. O clima do Chalé 243 reflete o sentimento de saudade misturado com nostalgia da Bibiana, do Lucão, do Bruno e do Soneca.

Festival Criatura - Marina Sena

Em momento de estreia de sua carreira solo, Marina apresenta músicas que ainda serão lançadas no álbum que vem por aí. Além do repertório solo, a cantora ainda inclui em sua apresentação sucessos da banda Rosa Neon, que integrou como vocalista.

Live Tati Portella

A cantora Tati Portela comanda uma live recheada de grandes artistas, em comemoração aos 37 anos do Opinião.

Live Alulu Paranhos – Botânica

Alulu decide abrir as portas de seu Fantástico Mundo, para fazer o show de lançamento do seu primeiro albinho “Alulu”! As músicas imersas em um cenário botânico, colorido e muito inventivo: sua casa fantasiada!

Iara Rennó – Pra Te Abraçar

Idealizado por Iara Rennó, Pra Te Abraçar é um projeto audiovisual produzido em parceria com artistas diversos, dando um panorama da produção da compositora durante o confinamento da pandemia no ano de 2020.

Tássia Reis – Favela Sounds

Show da artista paulistana no maior festival de cultura periférica do Brasil

Live Tilia

Tilia se apresenta em sua primeira live com um setlist repleto de hits e convidados especiais.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Music Box Brazil pode ser acessado também – em formato linear – através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.