'O Programa de Todos os Programas' entrevista Otávio Mesquita nesta terça (15)

publicidade

Otávio Mesquista é o convidado de O Programa de Todos os Programas desta terça-feira (15). O apresentador, empresário e jornalista vai conversar, ao vivo, com Dani Bavoso e Flávio Ricco a partir das 18h no canal do YouTube e nas demais plataformas do portal R7.

A nova temporada de O Programa de Todos os Programas estreou no dia 15 de fevereiro. A atração, que em 2021 exibiu a maior parte das entrevistas a distância, voltou totalmente presencial e com cenário reformulado. No primeiro episódio, Dani Bavoso e Flávio Ricco receberam um convidado com uma longa trajetória em televisão: Marcelo Tas.

O Programa de Todos os Programas traz, a cada semana, uma conversa sobre os temas mais relevantes da televisão brasileira, com destaque também para a internet e o streaming. A cada edição, Flávio Ricco traz ainda notícias exclusivas sobre os bastidores do setor.

Entre os convidados especiais que já passaram pelo programa estão Eliana, Milton Neves, Sabrina Sato, Adriane Galisteu, Sonia Abrão, João Kléber, Luciana Gimenez, Tom Cavalcante, Reinaldo Gottino, Carlos Alberto de Nóbrega, Ronnie Von e Roberto Cabrini.