O reality “Ilha Record” estreia nesta segunda-feira à noite

O reality show “Ilha Record” ganha a tela da Record TV, neste segunda-feira, a partir das 22h45min. O programa, que é um formato original da emissora, conta com apresentação de Sabrina Sato.

Em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro, 13 famosos vão enfrentar diversos desafios para conseguir reunir pedaços de um mapa do tesouro. Mas, ao longo desta aventura, muitos deles se tornarão exilados e só os melhores partirão em busca do tão almejado prêmio, que está escondido em uma ilha habitada por um misterioso guardião. O programa terá dois vencedores: campeão ganha R$ 500 mil e preferido do público leva R$ 250 mil.

Os participantes

Participam do programa a cantora Valesca Popozuda (RJ); a modelo argentina Antonela; a DJ Any Borges (DF); a influencer e DJ Laura Keller (RS); a artista e influencer Mirella Gêmea Lacração (PE); a atriz Nadja Pessoa (PE); a cantora Nanah (SP); o empresário Claudinho Matos (RJ); o ex-atleta Dinei (SP), o apresentador Lucas Selfie (SP); o cantor MC Negão da BL (RJ), o artista Pyong Lee (SP), e o ator Thomaz Costa (SP).

Durante essa jornada, os participantes, que são chamados de "exploradores", enfrentam Provas em Equipe, Votações, Desafios de Sobrevivência e Eliminações. Mas os que forem eliminados não saem da atração, eles são mandados para o "Exílio", onde acompanharão o que acontecerá na disputa, com a chance de interferirem diretamente no jogo.

Os vitoriosos precisam juntar pedaços do mapa do tesouro ao longo da temporada. Além disso, eles recebem visitas constantes do "Guardião": o misterioso habitante da Ilha. Ele é o protetor do tesouro e tem a missão de garantir que ele vá parar nas mãos de quem realmente merece. Uma peculiaridade é que ele não fala, mas pode interromper o jogo a qualquer momento. O Guardião sempre aparece trazendo alguma mensagem que pode botar fogo na disputa.

No final da temporada, apenas os melhores "exploradores" seguem para a tão cobiçada ilha para encontrar e desenterrar os baús do tesouro. No dia da grande decisão, que será transmitida ao vivo, os finalistas vão abrir os baús: quem fizer mais pontos nessa caça ao tesouro vai levar o grande prêmio de R$ 500 mil.

Cenários do programa

Durante o jogo, os "exploradores" ficam hospedados em uma "Vila", dividida em três áreas: dormitórios, cozinha e área de eventos.

Outro local importante da competição é o "Exílio". Essa caverna conta com diversos monitores, onde os "exploradores" que estão fora do jogo acompanham e debatem tudo o que acontece na disputa. Além disso, esses exilados vão interferir diretamente no jogo, decidindo e escolhendo poderes e dilemas para os exploradores da Vila. Por isso, mesmo fora do páreo, eles são fundamentais para influenciarem na mecânica do reality show.

A "Arena" é o local onde os exploradores vão lutar pela permanência no jogo, nos chamados "Desafios de Sobrevivência". E é no" Campo de Provas" que acontecem as "Provas em equipe".

As provas

É com a Prova em Equipe que os exploradores vão conquistando os pedaços do mapa do tesouro. Antes da prova iniciar, todos eles se reúnem e formam as duas equipes (Esmeralda e Rubi), através de dinâmicas diferentes a cada semana. Depois de formar as equipes, eles disputam a prova.

As provas misturam aventura, inteligência, capacidade física e trabalho em equipe. O comandante da equipe vencedora escolhe quem fica com os pedaços do "Mapa do Tesouro". A vitória na prova, além dos pedaços do mapa, dá para a equipe vencedora um bônus para eles relaxarem e curtirem a praia, enquanto a equipe adversária fica na Vila.

Os competidores também vão poder desfrutar de uma festa semanal. Seja qual for o resultado da prova, todos vão curtir a festa daquele ciclo.

Votação

Após a prova em equipe, chega a hora da votação para saber quem vai encarar o "Desafio de Sobrevivência". Primeiro, o Comandante vencedor do ciclo indica um explorador pra ir direto ao "Desafio de Sobrevivência". Depois todos votam. Os exploradores da equipe vencedora podem votar em qualquer um, já os da equipe perdedora só podem votar entre si. O mais votado é o segundo indicado ao desafio de sobrevivência do ciclo. Em caso de empate, cabe ao comandante da equipe vencedora decidir o resultado.

O "Desafio de Sobrevivência" vale a permanência no jogo. Quem vencer, segue na disputa. Mas, quem perder, sai da Arena direto pro Exílio, a bordo do barco do Guardião. Antes de partir, o perdedor indica para quem deixará seus pedaços do mapa, mas o vencedor faz o que quiser com eles.

No último ciclo, uma prova especial vai decidir quem serão os finalistas da temporada. Após isso, eles poderão escolher mais dois ajudantes para levar junto à caça ao tesouro.

Antes de partir pra ilha, os finalistas juntam todos os pedaços do mapa que acumularam durante a temporada e montam, pela primeira vez, o grande mapa do tesouro. Esse mapa indica onde estão escondidos os 35 baús contendo pedras preciosas.

Cada pedaço do mapa acumulado pelo finalista dará direito a um desses baús e essa escolha será feita no momento da montagem do mapa.

No dia seguinte, os finalistas e seus ajudantes partem para a ilha do tesouro. Lá, eles devem acumular o máximo de baús possíveis para depois, ao vivo, descobrirem quanto vale o tesouro acumulado.

Quem fizer mais pontos será o campeão! A abertura e contagem do tesouro vai ficar para o episódio final. O resultado será anunciado ao vivo por Sabrina Sato. Com a contagem feita, será revelado o grande campeão da temporada. O dono do tesouro da temporada levará o prêmio de R$ 500 mil e o explorador preferido do público também será recompensado e ganhará o valor de R$ 250 mil.

Durante a transmissão da grande final, uma votação acontecerá no portal R7 para definir o explorador favorito do público. Em paralelo, outra votação no mesmo portal vai decidir quanto vale cada uma das três cores diferentes de pedras preciosas que os "exploradores" vão encontrar dentro dos baús. No palco, os finalistas vão ver juntos a contagem de cada tesouro, feita no dia da gravação do penúltimo programa.

O “Ilha Record” irá ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h45, na Record TV e no PlayPlus. A plataforma de streaming terá ainda trechos exclusivos, que não foram ao ar na TV.

Multimídia

Com a hashtag #VemAíIlhaRecord, as redes sociais do programa e da emissora já preparam o público para a estreia do novo reality. Nesse “esquenta”, os canais digitais trazem informações sobre Sabrina Sato, o Guardião, perfis dos participantes, muitos spoilers, imagens de onde se passa o reality, além de conteúdo em realidade virtual e tours por alguns pontos da atração, como a Vila e o Exílio.

Site oficial: r7.com/ilharecord

Playplus: www.playplus.com

Facebook: /ilharecord

Instagram: @ilharecord

Twitter: @ilharecord

TikTok: @recordrealities

YouTube: /ilharecord