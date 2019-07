"O Rei Leão" arrecada 78,5 milhões de dólares na sexta de estreia, na América do Norte

publicidade

O sucesso de "O Rei Leão" já teve reflexos nas bilheterias nos primeiros dias de estreia do longa dirigido por Jon Favreau. O filme teve a maior estreia de um remake de um clássico de animação da Disney na América do Norte e arrecadou 78,5 milhões de dólares após sessões em 4.275 cinemas na sexta-feira, de acordo com o site especializado Variety. A previsão para o final de semana de abertura, nos Estados Unidos e Canadá, é de ao menos 180 milhões, podendo variar a até 200 milhões. A obra já faturou 270,5 milhões em todo o mundo a partir de sexta-feira, de acordo com o Boxoffice.

Em termos de comparação, "A Bela e a Fera" arrecadou no primeiro final de semana 175 milhões de dólares em 2017, seguido por "Alice no País das Maravilhas", 116 milhões, e "The Jungle Book", com 103 milhões. "O Rei Leão" não está apenas a caminho da segunda maior abertura doméstica do ano até agora, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato", mas também deve ter o maior fim de semana de abertura de todos os tempos (antes de ajustar a inflação). O recordista atual é "Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2", que arrecadou 169 milhões de dólares em 2011.

O longa de Favreau estreou com muita expectativa e divulgação pesada. A animação emprega tecnologia inovadora de CG fotorrealista e conta com um grande elenco de dubladores. Entre eles, Beyoncé empresta a sua voz a leoa Nala, Donald Glover dubla Simba, e James Earl Jones que volta para esta nova versão no papel de Mufasa, personagem que já dublou anteriormente.