Ocupação Paulo Freire no Itaú Cultural

O Itaú Cultural, em São Paulo, abre hoje a mostra sobre o educador Paulo Freire, que comemoraria 100 anos no dia 19 de setembro. A Ocupação Paulo Freire revisita a vida de Paulo Freire desde o nascimento, passando por toda a atuação dele no Brasil e no exterior, e reunirá diversas vozes que falam de seu trabalho, que influenciou as mais diversas áreas de expressão.

A mostra reunirá muita documentação – original, inclusive –, fotos, audiovisuais e, entre outros mecanismos de interação, haverá um mapa interativo indicando todos os pontos do mundo onde a pedagogia dele chegou. O educador, também escritor e patrono da educação brasileira, desde 2012, é o homenageado da 53ª mostra da série Ocupação da instituição. Ela mergulha em sua trajetória desde o nascimento no Recife, em 1921, até a morte em São Paulo, em 1997.

A infância, o desenvolvimento intelectual, a experiência em Angicos – onde aplicou o método de alfabetização reconhecido em todo o mundo –, seu exílio e o retorno ao Brasil traçam a linha contínua e coerente de sua existência apresentada nesta exposição. Mais informações pelo www.itaucultural.org.br.