Oficina de dança gratuita para pessoas com ou sem deficiências em Porto Alegre

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440, Três Figueiras) realiza, neste sábado, uma oficina gratuita de dança destinado a pessoas com ou sem deficiências. O projeto tem objetivo de integrar diferentes públicos, seus corpos e experiências. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site do centro cultural. A oficina ocorre das 14h às 17h.

A atividade é ministrada pelos professores Daniel Elizeu Fagundes e Laura Bernardes, do grupo Diversos Corpos Dançantes. Durante o encontro, eles trabalham a conscientização corporal, explorando os movimentos naturais de cada participante por meio da ampliação dos sentidos e da percepção das relações com o corpo e o espaço.

O Instituto Ling também realiza, neste sábado, a partir das 11h, mais uma sessão do projeto "Contando e Cantando Histórias", do grupo Teatro Ateliê. Na atividade destinada a adultos e crianças a partir dos três anos, a companhia mistura música, brincadeiras e literatura revisitando contos clássicos e populares com dinâmicas animadas e canções originais apresentadas ao vivo. Os ingressos para o encontro custam R$ 30 (inteiro) e R$ 15 (meia-entrada).