Oficinas infanto-juvenis são boas opções nas férias

O Ateliê dos Arteiros oferece oficinas de arte online para crianças e adolescentes aumentarem a criatividade nestas férias, ministrados por Ana Tedesco, pela plataforma Zoom. Aguçar o potencial criativo através de jogos de criatividade é o mote de Desenho Divertido, onde o aluno irá criar personagens e lugares, descobrindo obras de artistas modernos e contemporâneos, nas duas turmas, de segundas ou quartas, à tarde.

Aventura Narrativa do Desenho proporcionará uma viagem a reinos fantásticos, no jogo de interpretação de personagens no estilo RPG, com criação de desenhos. Em cada aula, os participantes se defrontarão com novas situações e desafios, que irá colaborar na ampliação do repertório e socialização. Para crianças acima dos 6 anos, em horário a combinar e dos 8 aos 14, nas sextas, à tarde. Detalhes: https://ateliedosarteiros.blogspot.com.

Já as Oficinas de Verão da Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) são presenciais, ministradas por Letícia Lau no amplo espaço, junto ao jardim, no bairro Petrópolis, atendendo até quatro crianças e adolescentes por turma, dos 8 aos 15 anos. Os alunos aprenderão técnicas de pintura e desenho de forma lúdica, como releitura de uma obra de arte, desenho de observação, efeitos de luz e sombra e muito mais. São dois encontros, com 2h de duração, nas terças e quartas, das 14h às 16h. Inscrições e informações pelo Whatsapp (51) 99718-9258 ou e-mail gravura@gravuragaleria.com.br