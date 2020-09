Oito horas de live em tributo a Djavan

publicidade

A "Maratona Djavânica': bloco em homenagem a Djavan realiza oito horas de live nesta quinta-feira, a partir das 16h.

Com sucessos de quase 50 anos de carreira de um dos maiores artistas do Brasil, o bloco carioca Flor de Lis promove a "Maratona Djavânica 2". Com transmissão ao vivo e com duração de oito horas no perfil do bloco no Instagram (@blocoflordelis). Participam 40 músicos de diversos estados brasileiros a cantar as canções mais marcantes de Djavan.

Nesta segunda edição, os músicos da banda estarão presentes, junto com mais um time representativo da diversidade musical brasileira. De Alagoas, as conterrâneas Fernanda Guimarães , Larisse Gleiss, Irina Costa, trazem o sotaque característico da obra do músico. Do Rio de Janeiro, Renato da Rocinha, Família Macabu, Roberta Nistra, Elisa Ador, Aline Paes, Luiza Borges e Mariana Bernardes, Marcelo Martins, o sax mais conhecido de Djavan agregam o time.

O bloco Flor de Lis surgiu no Rio de Janeiro em 2018, empenhado em render homenagens aos 70 anos de vida do artista alagoano. Desde então tem realizado apresentações a partir do repertório do músico numa roupagem carnavalesca.

.