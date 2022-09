Olivas de Gramado recebe a exposição "Vila dos Olhos Fechados"

publicidade

O Espaço Cultural do Olivas de Gramado (Vereador José Alexandre Benetti, bairro Linha Nova) recebe a partir de hoje (9 de setembro), a exposição “Vila dos Olhos Fechados”, do artista plástico Rogério Pessôa, com curadoria de Cézar Prestes. A mostra conta com 30 esculturas feitas de cerâmica fixa em estrutura de galhos, e convida o visitante a fazer uma imersão e relembrar memórias afetivas, dando a sua interpretação para cada obra. de outubro de 2022. A visitação segue até 9 de outubro, sempre nas segundas, terças, quintas e sextas, das 10h30min às 18h (às quartas-feiras o espaço não abre) e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.

“Brincando de esconder, espreitava e aguardava o melhor momento de sair de um pátio para correr a outro. Algumas casas eram mais aconchegantes, outras ofereciam riscos, e quase dava para perceber a energia que cada uma delas continha”, explica Pessôa sobre suas lembranças usadas como inspiração. Com participação na Bienal Mercosul, seus trabalhos são em ferro e cerâmica, e já integraram exposições individuais e coletivas. O artista se define como um “inventor de paisagens”. Suas esculturas se adaptam através de intervenções urbanas ou texturas orgânicas nos ambientes onde se encontram, despertando e provocando o olhar do espectador. As obras estiveram recentemente expostas no Centro de Cultura Prefeito Arno Michaelsen, na Secretaria de Cultura de Gramado, e agora seguem para uma temporada no Olivas de Gramado, onde podem ser vistos por todo público que visitar o parque.