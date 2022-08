Olivia Newton-John morre aos 73 anos

publicidade

Olivia Newton-John, estrela do filme "Grease", morreu na manhã desta segunda-feira, aos 73 anos nos EUA. Ela teve carreira como atriz, cantora e compositora. A causa da morte não foi informada.

Em um comunicado em sua página no Facebook, foi divulgada uma nota que informa que ela "faleceu pacificamente em seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos". A família também pede privacidade neste momento difícil.

Uma nota da fundação que leva o seu nome destacou que a artista foi um símbolo da luta contra o câncer de mama há 30 anos, compartilhando sua jornada e falando sobre as possibilidades de tratamento para a doença, incluindo experiências com plantas medicinais. "Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Fundo da Fundação Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)".

Nascida no Reino Unido, ela morou por um período na Austrália e depois nos Estados Unidos. Olivia deixa seu marido John Easterling e filha Chloe Lattanz.

Seu sucesso no cinema teve como marco o filme “Grease”, que ela protagonizou com John Travolta em 1978. Eles formaram um dos casais queridinhos da época a partir deste longa-metragem e sempre que se reencontravam em público anos depois causavam comoção e nostalgia no público. Adaptado dos palcos, o musical mostrou que Olivia tinha talento para atuar, cantar e dançar, mostrando-se uma artista completa. A trama se passava na Califórnia de 1959. Ela interpretava a boa moça Sandy que se apaixona por Danny. Com estilos diferentes, cada um decide mudar para se adequar ao outro, ela começa a vestir roupas de couro e ele a usar roupas de bom moço. Travolta publicou em suas redes sociais uma homenagem para a colega: "Minha querida Olivia, tornaste as nossas vidas muito melhores, seu impacto foi incrível. Te amo tanto, vamos nos rever no fim da estrada e estaremos juntos novamente. Sou seu desde o primeiro momento que te vi, seu Danny, seu John".

Ela também atuou em filmes como "Xanadu", de Robert Greenwald (1980), em que contracenou com Gene Kelly. Sua carreira seguiu como cantora internacional por décadas.