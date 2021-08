Opinião reabre para público restrito

publicidade

O Opinião volta a receber público após 15 meses de portas fechadas em função da pandemia de Covid-19. Com lugares sentados, distanciamento social e uso de máscara obrigatório, os shows estão de volta nesta sexta com o projeto Acústico Opinião. O show de hoje é de Yas Speransa e Esteban, a partir das 21h. A cantora e compositora Yas Speransa aprendeu a tocar violão sozinha, aos 11 anos de idade. Com a Loop Discos lançou seu primeiro single, “Morena, Eu Quase” é a MPB revisitada pelo estilo jovial romântico. Hoje, acumula milhares de plays no seu primeiro disco, “Apesar do Caos de Mim”. Ela abre a noite festiva às 21h. Esteban, que se apresenta às 23h, é o nome do projeto solo de Rodrigo Tavares, que já conta com seis discos lançados desde 2012 e turnês por todo país. Ex-baixista da banda Fresno, já tocou com Humberto Gessinger e escreveu e produziu canções para diversas bandas nacionais. Ingressos no www.sympla.com.br.

Jota Pê Rocha e Tonho Crocco é a atração de sábado, a partir das 21h. Jota Pê perfaz uma mistura reggae, de surf music e de brasilidades. Seu show acústico remete a uma tarde à beira mar. Tonho Crocco é conhecido como a voz da banda Ultramen e do Tributo a Tim Maia. Ele lançou seu primeiro projeto solo em 2009, o EP “Teto Solar”. Em 2011, foi o disco cheio “O Lado Brilhante da Lua”. “Das Galáxias” foi o álbum de 2016. O set list passa por “Zerado o Placar”, “Dívida” e algumas de Tim Maia. Mais detalhes pelo http://opiniao.com.br.