Orquestra do TSP exibe seu ‘Concerto de Natal’

A Orquestra Theatro São Pedro apresenta seu “Concerto de Natal”, nesta quarta-feira, dia 22, às 20h30min, no Theatro São Pedro (Praça da Matriz), que funcionará com 80% de sua capacidade. Com regência de Evandro Matté, contará com a mezzo soprano Clarisse Diefenthaler e a soprano Elisa Lopes entoando árias como “Caro Nome”, da ópera “Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, e Mon Coeur Sóuvre à ta Voix, de “Samson et Dalila”, de Camille Saint-Saëns, além de canções natalinas.

O acesso se dará mediante apresentação do passaporte vacinal e doação de 2kg de alimentos não perecíveis (até as 18h na recepção do Multipalco e a partir das 18h30min na chapelaria, conforme disponibilidade).

Clarisse Diefenthaler atuou junto a orquestras como Ospa, Unisinos Anchieta, Theatro São Pedro, de Câmara da Ulbra e Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul. Em 2017, foi selecionada para a masterclass da Royal Opera House, com David Gowland e André Heller-Lopes, no Theatro Municipal do RJ. Em 2018, destacou-se no programa Prelúdio, da TV Cultura/SP, sob a regência de Júlio Medaglia. No mesmo ano, integrou o júri do Prêmio Açorianos de Música. Em 2020, assinou a trilha do curta “Fragmentos ao Vento: 1945”, de Ulisses da Motta.

Elisa Lopes é graduada em canto erudito pela Ufrgs, destacando-se como solista em orquestras, como Ospa, OSUCS, Orquestra do Sesc-RS, Orquestra Unisinos-Anchieta, OSG e OTSP. Integrou o Coro Sinfônico da Ospa entre 2004 e 2008. Em 2011 foi finalista do Concurso Jovens Solistas, promovido pela Ospa. Em óperas teve participações em “Cavalleria Rusticana”, de Mascagni, “A Flauta Mágica”, de Mozart, “Il Maestro di Musica”, de Pergolesi, em versões com orquestra. Já em versões de bolso, participou de “Dido & Aeneas”, de Purcell, “La Traviata”, de Verdi, e “O Empresário”, de Mozart, entre outras.