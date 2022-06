Os 100 anos de nascimento de Bibi Ferreira

publicidade

Para reverenciar e manter viva a história da diretora e atriz Bibi Ferreira (1º de junho de 1922 – 13 de fevereiro de 2019) nas artes cênicas do país, o site do Itaú Cultural disponibiliza nesta quarta-feira, dia 1 de junho, um material especial sobre o centenário de nascimento da artista. São conteúdos novos e já existentes de seu acervo.

Os 100 anos de seu nascimento é celebrado ainda com imagens de Bibi no palco, espaço no qual pisou oficialmente pela primeira vez aos 24 dias de nascida – substituindo uma boneca usada em uma montagem teatral e que tinha sumido – e onde esteve grande parte dos 96 anos vividos.

De mais recente, o material traz uma entrevista com a atriz Jalusa Barcellos, que lança nesta quarta-feira, dia 1 de junho, a biografia "Bibi Ferreira, a saga de uma diva". Ela conta sobre sua relação com a artista dentro e fora dos palcos, do processo de idealização do livro e do pedido de Bibi a que fizesse desta uma biografia afetiva.

“O que ela me disse foi: ‘Faça uma biografia afetiva. Não tenho mais tempo nem saco nem memória para ficar relembrando 93 anos de carreira’”, recorda Jalusa, para continuar: “ela não disse, mas, depois, intui, que ela estava me dizendo: ‘mostre quem está por trás do pano, ou seja, mostre quem é essa mulher magistral, generosa, fraterna, amorosa que está por trás do mito ‘Bibi Ferreira’”, complementa a biógrafa.

No canal do Itaú Cultural no YouTube, trechos da apresentação feita por ela no Auditório Ibirapuera em março de 2014. Bibi acompanhada por uma orquestra de 21 músicos regidos pelo maestro Flávio Mendes, interpreta canções como "Cuesta Abajo", de Carlos Gardel, e "Corisco", de Sérgio Ricardo.