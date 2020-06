Os altos e baixos de Luiz Thunderbird

publicidade

Desde os primórdios da MTV, Luiz Thunderbird se aventura por multitarefas e multiformatos e, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, os lançamentos também são multi. O músico, ex-VJ, podcaster, youtuber, radialista, apresentador - não necessariamente nessa ordem - lançou um single e sua autobiografia. Ao programa Set Guaíba da Rádio Guaíba, Thunder falou sobre seu primeiro trabalho solo, sobre como foi revisitar todos os aspectos de sua vida e sobre a montanha russa de sentimentos que tem permeado esse período de isolamento.



Os lançamentos até poderiam esperar, mas, para o músico, o mundo precisa de arte, principalmente em meio a uma pandemia. “Esse é o momento em que a música pode ajudar muito. A minha história pessoal ali no livro pode ajudar as pessoas também. Eu acho que tem algumas pessoas que se encaixam ali, num perfil. De repente eu posso ajudar essas pessoas quando elas lerem a minha história”, disse ao se referir sobre o livro “Contos de Thunder - A biografia”.

Aos 59 anos, Thunderbird narra sua trajetória desde o primeiro violão. Ele fala sobre a experiência na odontologia incentivada pelos pais, mas abandonada em razão do brilho no olho que a música proporcionava. A trajetória na televisão, a ascensão profissional, a euforia de momentos gloriosos e os momentos difíceis, como o abuso de drogas, foram minuciosamente relembrados e escritos nas mais de 500 páginas.

Reviver a própria história pode ser mágico e divertido, mas ninguém passa ileso de quedas e horas complicadas. “É uma vida inteira. Tem vários momentos que eu passei por dificuldades, por dramas, por contestações próprias e ter que revisitar tudo isso… é lógico que provoca algumas dores. Mas depois de algum tempo, você entende porque está aqui, como chegou até aqui e quem você é. Então, isso na verdade foi muito positivo. Recomendo a todos, inclusive”, confidenciou Thunder.

Além do livro, o músico publicou em todas as plataformas de estreaming o single “A Obra”, que deve compor o seu primeiro disco solo. “Pequena Minoria de Vândalos” promete ser um álbum de punk, rock, disco, eletro rock, sopros rasgados e instrumentos bizarros. Entre as faixas, uma regravação de “Modern Kid”, fruto de parceria entre ele e o saudoso gaúcho Júpiter Maçã.



A exemplo do primeiro single, a crítica ao atual cenário político não deve ficar de lado. “A música vai no cerne da questão. A gente está passando por um momento difícil. O Brasil está passando por um momento difícil. O mundo está, não só pela pandemia. Alguns países estão enveredando pela extrema direita. Isso, pra mim, é um horror. O Brasil também está nessa. Então, nesse momento, eu tinha que falar sobre isso. O primeiro single, metaforicamente, explica essa situação. Quando eu falo que a obra é perfeita descontada a imperfeição do material usado, você sabe de que material eu estou falando, né? O próximo single, que chama ‘Insuportável’, é um pouco mais direto, inclusive. É diretamente dirigido a quem está no poder no Brasil, que, na minha opinião, não está fazendo um bom trabalho. Eu acho que a música tem essa função também. Ela é pra divertir, pra confrontar, pra debater, pra esclarecer. Eu acho que isso serve para várias coisas. A música e a arte no geral”, relatou.



Os altos e baixos de uma vida também se repetem no período em que o distanciamento social ainda é a única forma possível de conter a pandemia de coronavírus. Tem dias que está tudo bem. Tem dias que nem tanto. "Os dias não vão ser sempre felizes, mas também não vão ser sempre tristes. A gente vai ter uma montanha russa. Não tem jeito. Segurar a onda é se ocupar. Leia bastante, veja televisão, faça exercícios em casa, aproveite a comida que você tem pra comer, liga para os amigos, liga pra todo mundo. Se ocupe. Sai pra fora um pouquinho pra tomar um solzinho. Use máscara. Se proteja. Não se exponha. Se proteja e proteja os outros. Isso tudo te dá autoestima. Quando você está cuidando de você e pensa no outro, ajuda a sua autoestima também. É necessário esse exercício diário. Até que a coisa melhore”, aconselhou para quem também não tem saído de casa.

Thunderbird já consegue prever um cenário pós-pandêmico com muitos abraços, encontros e pessoas melhores. “Vai ser um novo momento. Eu espero que as pessoas aproveitem essa oportunidade para refletir, para se melhorar, para reavaliar seus objetivos, as suas próximas conquistas. Vamos pensar mais no outro, vamos ser mais humanistas, vamos ser mais legais com o planeta”, sugeriu. E o que ele deseja? Que a prioridade principal seja o próximo, que sejamos mais amorosos, mais generosos e mais legais: “Bicho, aproveita essa oportunidade. Não deixa passar”.