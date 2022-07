Os ganhadores do do MTV MIAW 2022

publicidade

A premiação do MTV MIAW 2022 foi na noite desta terça-feira, dia 26, em São Paulo, no Vibra Hall. Sob o comando de Camila Queiroz e Xamã, a noite celebrou os ícones da geração atual. A quinta edição contou com performances de Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Skank, Zakes Bantwini e MC Pedrinho. Para homenagear Elza Soares, ícone da música popular brasileira, que faleceu no início do ano, Camila Pitanga fez um discurso emocionante e, logo na sequência, se uniu a Any Gabrielly, Renegado, Larissa Luz e Caio Prado para soltar a voz ao som de "A Carne" e "Mulher do Fim do Mundo".

Marília Mendonça também levou um prêmio póstumo com "Esqueça-me Se For Capaz", música gravada em parceria com Maiara e Maraisa e que venceu a categoria Hino de Karaokê.

Confira a lista completa de vencedores:

Fandom Real Oficial

Gavassiers (Manu Gavassi)

Ícone MIAW

Gkay

Pet Influencer

Aipim (Manu Gavassi)

Clipão da P#rr@

Manu Gavassi - Bossa Nossa

DJ Lanso a Braba

KVSH

Dupla de Milhões

Virginia e Zé Felipe

Creator Supremo

Junior Caldeirão

Meme Master

Gustavo Tubarão

Vem Ni Mim

Álvaro

Hino do Ano

Dançarina (Pedro Sampaio feat MC Pedrinho)

Streamer BR

Casimiro

Hino de Karaokê

Esqueça-me Se For Capaz (Marília Mendonça & Maiara e Maraisa)

From Brasil!

Any Gabrielly

Realeza do Reality

Rico Melquiades (A Fazenda/Rio Shore)

Feat Nacional

Passando o Rodo (Pocah, Lara Silva, MC Mirella e Tainá Costa)

Hitou no Passinho

Virgínia

Podcast Nosso de Cada Dia

Podcats

Artista Musical

Ludmilla

MIAW Fashion

Lelê Burnier

Álbum do ano

Pirata (Jão)

Coreô Envolvente

Malvada (Zé Felipe)

Orgulho do Vale

Carol Biazin

Hit Global

My Universe (Coldplay & BTS)

MIAW Futebol Clube

Casimiro

Trap na Cena

Chefin

Aposta MIAW

Gabb

Beat Br

MC Cabelinho

Gaming Heroes

Loud (Valorant)

Black Star Rising por BET

Ramana Borba

Ri Alto por Comedy Central

Whindersson Nunes

Prestatenção

Vulgo FK

Saúde Tá Ok

Thais Carla

Maratonei por vc

Eleven - Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Game do Ano

Free Fire (27ª Temporada)

Postagem do Jão sobre sua vitória, como Álbum do Ano: