Inspirado em um dos clássicos dos irmãos Grimm, a peça "Os Saltimbancos - Em Busca da Liberdade" estreia em Viamão neste final de semana. O espetáculo terá sessões nos dias 8 e 9 de junho, às 16h, no Anfiteatro da FACESI (Estrada da Branquinha, 299, Parada 42 - Viamópolis). A entrada é franca mediante a doação de 1kg de ração animal.

Inspirado no conto "Os Músicos de Bremen", o texto de Sergio Bardotti, traduzido e adaptado, no Brasil, por Chico Buarque, narra a trajetória de quatro animais que buscam libertar-se de seus donos por sofrerem maus tratos. Eles decidem formar um conjunto musical e ir para a cidade, mas no caminho percebem que enfrentar seus patrões e encontrar seu lugar de pertencimento é mais importante.

Intercâmbio cultural

A montagem é uma produção inédita do Grupo Leva Eu, que este ano completa duas décadas de trajetória artística. "Pretendemos apresentar ao público infantil e adulto um trabalho cênico-musical, crítico e reflexivo", disse o ator e diretor Igor Ramos, que também a assina produção executiva ao lado de Juliana Johann.

Segundo Ramos, a ideia é oportunizar intercâmbio cultural entre profissionais das artes do Estado e propiciar mercado de trabalho para além dos integrantes que compõem o grupo viamonense. No elenco, estão Gabriele Motta, Igor Ramos, Juliana Johann e Renata Severo.

Sessões gratuitas

A temporada de estreia contará com quatro apresentações gratuitas: as duas primeiras sessões terão agendamento exclusivo para escolas da rede pública e distribuição de 100 ingressos a entidades assistenciais de Viamão.

As outras duas apresentações serão para o público em geral, mediante a contribuição de 1kg de ração animal. No último dia da temporada, o Grupo Leva Eu propõe bate-papo com a plateia e com os artistas envolvidos no processo.

Como medida de acessibilidade, em todas as sessões será feita tradução com intérprete de Libras.