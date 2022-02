Os sons que passeiam pela cidade nesta quinta

publicidade

Uma quinta-feira com sonoridade bem diversificada marca a agenda musical da capital gaúcha. Ex-vocalista da banda Diretoria, Otto Gomes faz show hoje, às 20h, no descolado Soulz (Otto Niemeyer, 1709). O músico estará ao violão, acompanhado do baterista Rick de La Torre e do percussionista Marquinhos Nunes. A promessa é de muito groove, de reggae, samba-rock, Som Brasil, MPB. Otto canta desde criança por influência da família de músicos. No fim da década de 90, iniciou carreira nas casas noturnas da Grande Porto Alegre. Em 20 anos, trabalhou não só como cantor e compositor, mas como produtor musical e locutor. Foi vocalista da Banda Diretoria (2017-2021) quando gravou o álbum “Nebulosas”. Entre as músicas, estão “Livre para Voar”, “Mais” e “Procura” Mais pelo Instagram @soulzetantofaz.

O Ocidente Acústico edição 1027 apresenta pela primeira vez, hoje às 21h o show do projeto Só Amor. Idealizado pelo músico, compositor e produtor Flu (De Falla), com seus comparsas Carlinhos Carneiro ( Bidê ou Balde) e Chico Bretanha (Império da Lá), o show é um passeio romântico e reflexivo no cancioneiro universal do tema mais inspirador de canções e manifestações artísticas em geral. Pela noite, passam canções de Roberto Carlos, Stevie Wonder, Elvis, Tim Maia, Replicantes, rock, jovem guarda, romântico e outros. O Ocidente fica na rua João Telles esquina com Osvaldo Aranha. Mais pelo www.barocidente.com.br.

Após oito anos no Rio de Janeiro e tocando em cruzeiros, o músico Daniel Lemos está de volta ao RS. Hoje, às 21h, Daniel protagoniza o momento especial Phil Collins no Sargent Peppers (Quintino Bocaiuva 256). Cantor, multi-instrumentista, compositor, arranjador, produtor musical, Daniel tem mais de 25 anos de música, com cinco álbuns autorais: “Lendas Virtuais” (2005), “Poderoso Instinto” (2012), “Longe ou Perto” (2014), “Touch of an Angel” (2018) e “Papo Comigo Mesmo (2022). No repertório, estão clássicas como “Another Day in Paradise” e “One More Night”. Mais pelo Instagram @daniel.lemos.musico.