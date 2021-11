Os vencedores do 2º Festival Cinema Negro em Ação

publicidade

As produções vencedoras do 2º Festival Cinema Negro em Ação, realização da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), foram anunciadas na noite de sábado, 27 de novembro. A cerimônia de premiação do festival, que em 2021 teve o cineasta Jeferson De como homenageado, teve transmissão da TVE-RS, em compartilhamento com TV Câmara de Santa Maria, e também foi exibida pela Prime Box Brazil.

A apresentação esteve a cargo dos jornalistas Domicio Grillo e Clarissa Lima, assessora de Diversidade da Sedac. O ato de encerramento do Festival, no estúdio da TVE-RS, contou com a participação da idealizadora do evento, cineasta Camila de Moraes, responsável pela curadoria das categorias curtas-metragens e longas-metragens; da curadora da categoria Mercado & Conteúdos, Sofia Ferreira; de Fabrício Zavareze e Nicolas Collar, respectivamente, curadores das categorias videoclipes e videoartes.

O ato de premiação contou com apresentações musicais de Dina Fagundes e Jordana Henriques. A secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, em participação por vídeo, saudou os participantes e a comissão organizadora do Festival. Também por vídeo, os vencedores falaram sobre as produções e agradeceram as premiações. Confira a seguir os vencedores e as distinções especiais do 2º Festival Cinema Negro em Ação:

CATEGORIA VIDEOARTE

Prêmio Estadual: A GOTA D’ÁGUA (Direção: Luis Ferreirah)

Prêmio Nacional: A QUEDA (Direção: Lia Leticia, Pernambuco)

Destaque RS - Direção: LANCEIROS NEGROS (Thaise Machado)

Menção Honrosa: UM TRANSE DE DEZ MILÉSIMOS DE SEGUNDOS (Direção: Jamile Cazumbá, Bahia)

CATEGORIA VIDEOCLIPE

Prêmio Estadual: PULSO - DESSA FERREIRA (Direção: Kaya Rodrigues)

Prêmio Nacional: KOLAPSO - MONKEY JHAYAM, ENME E TERRA TREME (Direção: Lazaro e Jessica Lauane, Maranhão)

Destaque RS - Direção: SORRISO MARFIM - W NEGRO feat. N JAY (Direção: Deivid Makaveli)

Menção Honrosa: AMBIÇÃO - CRISTAL (Direção: Cleverton Borges, Rio Grande do Sul)



CATEGORIA CURTA-METRAGEM

Prêmio Estadual: ROTA (Direção: Mariani Ferreira)

Prêmio Nacional: A SÚSSIA (Direção: Lucrécia Dias, Tocantins)

Prêmio Distribuição - Produtora Tarrafa: TÁ QUENTE (Direção Bruno Ferreira, Amazonas)

Destaque RS - Direção: DESVIRTUDE (Gautier Lee)

Destaque RS - Roteiro: NAÇÃO PRETA DO SUL- O CURTA (Nando Ramoz)

Destaque RS - Intérprete: ALÉM DA FRONTEIRA (Clara Meireles)

Destaque RS - Montagem: ROTA (Rodolfo de Castilhos)

Destaque RS - Trilha Sonora: ALÉM DA FRONTEIRA (Direção: Alexandre Mattos Meirelles)

Destaque RS - Desenho de Som: OLHOS DE ANASTÁCIA: CONEXÕES QUILOMBOLAS (Técnico de Som Giuliano Lucas)

Destaque RS - Direção de Arte: SERIAM OS DEUSES AFRONAUTAS (Direção: Rogério Fanrandóla)

Destaque RS - Direção de Fotografia: ALÉM DA FRONTEIRA (Direção de Fotografia: Felipe Campal)

Prêmio TodesPlay: ALÉM DA FRONTEIRA (Direção: Alexandre Mattos Meirelles, Rio Grande do Sul)

Menção Honrosa: SUBSIDÊNCIA (Direção: Beatriz Vilela, Alagoas)

Menção Honrosa: PELE DE MONSTRO (Direção: Barbara Maria, Minas Gerais)

CATEGORIA LONGA-METRAGENS

Prêmio Nacional: TREM DO SOUL (Direção: Clementino Junior, Rio de Janeiro)

Destaque RS - Direção: MEU CHÃO: CLUBES NEGROS DO RIO GRANDE DO SUL (Direção: Jorge de Jesus e Geslline Giovana Braga)

Menção Honrosa: A ÚLTIMA NEGRA (Direção: Silvana Rodrigues e Camila Bauer, Rio Grande do Sul)

PRÊMIO DONA DE SI

As roteiristas negras também receberam prêmio concedido pela atriz e escritora, Suzana Pires, fundadora do Instituto Dona de Si. As contempladas participam do curso do Instituto Dona de Si, que é um alavancador de talentos femininos em todos os setores da economia. São elas:

1- Thaise Machado, do Rio Grande do Sul, diretora da videoarte “Lanceiros Negros”

2- Lia Letícia, de Pernambuco, diretora da videoarte “Queda"

3- Jessica Lauane, do Maranhão, diretora dos videoclipes “Kolapso - Monkey, Enme e Terra Treme”, e “Garruncha do Sampaio - Marco Gabriel”

4- Rosandra Leone, do Rio de Janeiro, diretora do videoclipe “Melhor Assim - Cesanne"

5- Roberta Liana Vieira, do Rio Grande do Sul, diretora do longa-metragem “O Futuro do Mundo é Preto”

6- Gabriela Cardozo Barrenho, do Rio Grande do Sul, diretora do curta-metragem “Nação Preta do Sul - O Curta”

7- Silvana Rodrigues, do Rio Grande do Sul, diretora do longa-metragem “A Última Negra”

8- Alini Guimarães, de São Paulo do curta-metragem “Inventário do Corpo”

9- Beatriz Vilela, de Alagoas, diretora do curta-metragem “Subsidência"

10- Raquel Cardozo, do Rio Grande do Norte, diretora do curta-metragem “Curta Os Congos”

11- Barbara Maria, de Minas Gerais, diretora do curta-metragem “Pele de Monstro”

12- Vanessa Rodrigues, do Rio Grande do Sul, diretora do curta-metragem “Olhos de Anastácia: Conexões Quilombolas”

13- Domenica Guimarães, de São Paulo, roteirista Mercado & Conteúdos

14- Manoela Ramos, de São Paulo, roteirista Mercado & Conteúdos

15- Dandara de Morais, de Pernambuco, roteirista Mercado & Conteúdos

16- Diana Paraíso, de Pernambuco, roteirista Mercado & Conteúdos

17- Adry Silva, do Rio Grande do Sul, roteirista Mercado & Conteúdos