Owerá lança música com produção de Kelvin Mbarete (Brô MC’s)

“Resistir Pra Existir" é uma canção de Owerá, artista indígena que vive na Aldeia Krukutu, no extremo sul da cidade de São Paulo. Realizada em parceria com o projeto Culturas do Anti Racismo na América Latina, da Universidade de Manchester (Inglaterra), a faixa tem produção de Kelvin Mbarete (integrante do grupo de RAP indígena, Brô MC’s) e letra de Owerá.

Assista ao clipe: https://www.youtube.com/watch?v=o2E6wYSD7Cg

Cantando em português e guarani, Owerá percebe que, ao dar luz para a sua língua mãe, fortalece a representatividade do seu povo. E deseja que cada etnia valorize e mantenha viva a sua cultura: “quando canto, falo sobre a minha vida, como fui criado. Dedico essa música para todos os povos indígenas, pois estamos todos resistindo. Mantenham a sua cultura. O nosso pensamento, é que para manter a natureza viva, tem que deixar ela em paz. Não mexer nela”.

Owerá x Kelvin Mbarete

Quem assina o beat e produção da música é Kelvin Mbarete, integrante do Brô MC’s, grupo de RAP indígena, das aldeias de Jaguapirú e Bororó, de Dourados (MS). A parceria entre os dois se repete depois do feat Resistência Nativa que lançaram com o Oz Guarani, no ano passado.

Owerá prepara o lançamento do seu segundo álbum, “Mbaraeté”, ainda para este ano. O disco, que é uma parceria com a Natura Musical, terá o primeiro single divulgado neste primeiro semestre, previsto para Junho.

Owerá

Entre as várias músicas e ações de Owerá estão a participação no documentário "My Blood Is Red" (Prime Video /Vimeo On Demand) com Criolo e Sônia Guajajara. Lançou um EP em 2017, "My Blood Is Red" (Needs Must Film), um disco em 2018, "Todo Dia É Dia de Índio" (Bico do Corvo), e os singles "Demarcação Já - Terra Ar Mar", feat Criolo (Matilha Cultural).

Em 2021, lançou o single "Jaguatá Tenondé" (Let’s Gig), com o qual Owerá deixou de lado as rimas do RAP e apresentou um ritmo característico da cultura guarani, conhecido como música de rezo. O artista também tem parceria com Alok - em breve, vão lançar uma música com título a ser definido, mas enquanto isso, fizeram a cerimônia de abertura do festival mundial Global Citizen 2021, direto da Amazônia. No final do ano, estampou a edição especial da Wired - Festival Brasil, que elencou os 50 nomes mais criativos de 2021.