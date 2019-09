“Pátio-Ateliê” abre exposição no Museu do Trabalho de Porto Alegre

publicidade

A exposição “Pátio Ateliê”, da artista visual Marília Bianchini, inicia neste sábado, 14 de setembro, a partir das 18h, no Museu do Trabalho, em Porto Alegre. A mostra estará disponível aos visitantes, de forma gratuita, até o dia 27 de outubro, sempre de terça a sábado das 13h13min às 18h30min e aos domingos e feriados das 14h às 18h30min.

Os trabalhos visuais envolvendo fotografias e desenhos são resultados de uma atenção dedica às plantas a partir de uma prática artística executada na proximidade do convívio diário com as espécies que crescem em um pátio na área urbana da Capital.

A artista Marília Bianchini foi premiada no Salão Jovem Artista em 2008. Em 2010, foi indicada ao IV Prêmio Açorianos de Artes Plásticas nas categorias “Destaque em Desenho” e “Artista Revelação” por sua primeira exposição indivisual “Linhas em Transparências”.