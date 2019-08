Público se emociona com filme "Nada a Perder 2"

publicidade

O público se emocionou com filme "Nada a Perder 2", que estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. Na sessão especial para convidados no Cinemark do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, as pessoas relataram que se sentiram inspiradas pela trajetória do bispo Edir Macedo. "É um exemplo para gente continuar com esta fé e não desistir do nosso objetivo. É o caminho da salvação", afirmou Maria Rosa da Silva.

O jornalista e colunista do Correio do Povo, Hiltor Mombach, se surpreendeu com a produção: "Eu não esperava tanto. Ele não foi apenas um filme interessante, é muitíssimo bem costurado. É uma história forte e que prende. É uma história de vida brilhante."

• “Nada a Perder 2” estreia com sala cheia em Porto Alegre

Para o jornalista e crítico de cinema do Correio do Povo, Marcos Santuário, "Nada a Perder 2" tem uma dramaticidade intensa. "Tecnicamente o filme é belíssimo. É uma obra para ser vista e que não perde em nada para outros filmes do cinema mundial."

Para Vladimir Fontoura, o filme dirigido por Alexandre Avancini arrasou. "A gente acaba se identificando muito porque é a realidade, não tem quem não passe por situações difíceis na vida. Como tu superas e quem tu buscas para superar é que faz a diferença no final".

Segundo Jardeli de Lima, a sensação após sair da sessão foi de renovação da fé. "Dobra as nossas forças, por que a gente vê o tudo pelo o que o bispo passou e está aí firme até hoje. Nos mostrou que com Deus a gente vence."