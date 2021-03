Pai de MC Gui se declara ao filho após polêmica em cassino

publicidade

O pai de MC Gui, Rogério da Silva Alves, usou as redes sociais, neste domingo (14), para se declarar ao filho, que foi detido durante a madrugada pela Polícia Civil em um cassino clandestino de luxo, em São Paulo.

"Meu filho amado, até o fim não importa o que aconteça. Eu te amo, meu filho", escreveu Rogério, em inglês, em seus Stories usando uma foto do funkeiro.

Ainda neste domingo, MC Gui negou que o local onde foi detido fosse um cassino clandestino. De acordo com uma nota oficial, enviada pela empresária e mãe do cantor, Claudia Castanheira, o artista "já prestou os esclarecimentos necessários e colaborou com o que foi solicitado, a quem de direito."

"Diferentemente do que está sendo veiculado, o local onde encontrava-se o cantor MC Gui tratava-se de uma casa de Pôquer, que foi fechada pela Vigilância Sanitária, em decorrência da decretação de fechamento de locais públicos", diz um dos trechos do texto.

Além disso, a equipe do músico ressaltou que por enquanto ele não vai se manifestar sobre o que aconteceu. "Esclarecendo, para que a vigilância possa atuar no fechamento e retirada das pessoas do local, necessitam acionar autoridades locais, a fim de evitar maiores tumultos. O artista já prestou os esclarecimentos necessários e colaborou com o que foi solicitado, a quem de direito", completou.