Palco Virtual segue agenda ao vivo com “Enquanto Chovia”

O Itaú Cultural segue com a programação cênica ao vivo e online do “Palco Virtual”, trazendo nesta segunda-feira (14), no ciclo de leituras, “Enquanto Chovia”, de Nina Ximenes. O texto reúne os personagens de Shakespeare, Romeu e Julieta, 40 anos depois, em uma sala de prática de yoga. A transmissão será realizada às 20h pela plataforma Zoom, com lotação limitada a 270 lugares. Os ingressos são gratuitos, devendo ser reservados previamente via Sympla (no site www.itaucultural.org.br está disponível o passo a passo para reservar o ingresso e acessar o espetáculo).



Apresentado pelos atores Paulo Goulart Filho e Camilo Bevilacqua e pelas atrizes Bruna Ximenes e Eliana Guttman, este drama com tom cômico coloca o casal sozinho sob o mesmo teto, isolado devido a uma forte chuva. Nesse encontro inesperado, os dois passam a relembrar o passado e o motivo pelo qual se separaram. Fatos e segredos vêm à tona de forma tensa e conflituosa durante a conversa, que também discute, nas entrelinhas, sobre falta de diálogo, perdão, vingança e amor. A alusão ao lendário casal imortalizado por William Shakespeare está tanto nos nomes dos protagonistas quanto na inclusão de frases da obra original.