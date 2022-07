Para celebrar o Dia Mundial do Rock

publicidade

A Rosa Tattooada convida um time de roqueiros para comemorar o Dia Mundial do Rock no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), a partir das 20h de hoje, no show que promete ficar na memória. O primeiro a subir no palco é Richard Powell, um dos principais nomes do rock instrumental brasileiro. Na sequência será a vez da Dinamite Joe, banda formada em 2003, na cidade de Feliz, com quatro álbuns lançados.

Em seguida a Rosa Tattooada irá tocar músicas consagradas em 34 anos de trajetória e clássicos do rock, ao lado de ilustres convidados. James Andrew, guitarrista e um dos fundadores da Tequila Baby; Rodrigo Maciel, guitarrista e baixista que tocou com a banda por 10 anos e gravou os álbuns “Carburador” (2001), “Hard Rock De Luxe” (2003) e “Rendez Vous” (2006); Adriano Falcão, baterista da Nacional Kid; Jean Barreto, músico e presidente da Confraria das Máquinas Old Beer; Sandro Moreti, guitarrista conhecido por seus trabalhos no litoral gaúcho e catarinense; Zé "Z.Ace" Henrique, baterista lendário da cena hard rock local; Landau, músico mineiro com mais de 20 anos de estrada e diversos sucessos lançados, dentre eles, a música "Lata Velha"; e Rafael Malenotti, vocalista dos Acústicos & Valvulados.

SOM NA CAIXA

Também às 20h, no Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22), João Pedro Bonfá & Banda apresentam o projeto Som na Caixa, com o show “Muito Além de um Tributo ao Legião Urbana”. Contando com grandes hits não só da inesquecível banda brasileira, o show promete muitos momentos de nostalgia e diversão.

Em Esteio, a partir das 18h haverá som mecânico em frente à Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya (Padre Felipe, 900), que às 19h sediará apresentação da banda esteiense Stay-o-rock e depois, da banda Ferrovia 66, da cidade de São Jerônimo. A entrada é gratuita.

A Bico Fino Brothers Band, que está com nova música de trabalho e videoclipe, fará pocket show, a partir das 20h, no Teatro Univates (Avelino Talini, 171), em Lajeado. A transmissão acontece pela 95.1 FM e também pelo Facebook da Rádio Univates e pelo Instagram do Teatro Univates.

ROCK IN CONCERT

Em Novo Hamburgo, o Teatro Feevale (ERS-239, 2755 – Câmpus II) sedia, às 20h, o “2º Rock in Concert”, tendo como convidada a banda The Dogs, dentro do projeto 4 Ventos. Canções icônicas dos Beatles, Led Zeppelin, AC\DC, Queen e algumas surpresas estão previstas em novas releituras e arranjos exclusivos para a ocasião. Formada por Lucky Alves (voz e bateria), Daniel Hunger (teclados), Rodrigo Ruivo (voz e contrabaixo) e Marcelo Marinoni (voz e guitarra), a The Dogs é reconhecida como uma das maiores bandas cover de rock da região sul, com 22 anos de estrada.

O Sesc Canoas irá celebrar a data no próximo domingo, às 20h, com três bandas no show “Faroeste Brasileiro”. De Criciúma (SC), Silent Empire traz seu Death Metal pela primeira vez ao RS, celebrando onze anos de carreira, incluindo na discografia “Hail The Legions” (2015) e “Dethronement of All Icons” (2018); a Finita, de Santa Maria (RS) com seu Dark Metal em uma proposta lírica que aborda o lado sombrio da natureza humana a partir da filosofia, ocultismo e religião; e a Balde de Sangue, de Canoas (RS) com uma mistura de heavy metal e hardcore, contabilizando os EPs “Balde de Sangue Country Bar” (2011) e “Sangue, Cerveja & Glória” (2018).

HISTÓRIA

O dia 13 de julho é reconhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock, data escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu em 1985 com grandes nomes do gênero, como David Bowie, Rolling Stones, Queen, Elton John, Paul McCartney, U2 e Kiss entre muitos outros. A celebração partiu de um desejo expressado por Phil Collins, participante do evento, que gostaria que aquele fosse considerado o “dia mundial do rock”.

Em 2022, a Rádio Putzgrila (www.radioputzgrila.com.br) preparou uma programação especial, composta por uma série de playlists, no formato Top 10, apresentadas e comentadas por músicos, produtores, influenciadores e convidados para celebrar a data. Entre os apresentadores estão Fernando Noronha, Carlinhos Carneiro, Paulão das Velhas Virgens, Cida Pimentel, Dudu Sandler, Luciano Leães, Solon Fishbone e muitos outros não menos importantes. Na página do Instagram @radioputzgrila serão postados os horários das playlists com os respectivos artistas.