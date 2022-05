"Para Não Morrer" reúne histórias femininas de coragem

publicidade

Tendo como ponto de partida o livro “Mulheres”, de Eduardo Galeano, com histórias de coragem de mulheres em diferentes momentos históricos e lugares, a atriz argentina Nina Inoue concebeu “Para Não Morrer”. Com dramaturgia de Francisco Mallmann e direção de texto de Babaya, a peça que estreou em 2017 e garantiu à artista o Prêmio Shell de Melhor Atriz em 2019, faz seu retorno presencial, após a pandemia, no 16º Palco Giratório Sesc Porto Alegre. Por conta do ciclone previsto para ontem, a estreia que ocorreria na Sala Álvaro Moreyra passou para esta quarta-feira, em sessões às 19h (já prevista) e também às 21h, como substituição da apresentação adiada.

Cerca de 27 relatos de mulheres que foram silenciadas, reduzidas ou ignoradas em diferentes momentos são o mote do trabalho intimista. Para que a força do texto e a voz viessem na frente da performance, Nena optou pela imobilidade. Procurando posições nos ensaios, ela se deitou de lado e acabou se entortando. No espelho notou que a boca torta dava um outro lugar de fala, daí foi se retraindo e parando de usar gestos. “Esta imobilidade não foi pensada, ela aconteceu. Eu entendi que pode ser por várias coisas: sequela de tortura, de um AVC, nascença, pela idade, e pode ser tudo isso junto. Mas o importante é que apesar desta limitação física ela continua viva, presente, trazendo as memórias, falando e agindo”, explica Nena.

Falando direto com a plateia, nomes e sobrenomes são citados, em narrativas envolvendo mães, avós e filhas. São mulheres que lutaram contra a opressão e resistiram, após terem sido violentadas, mutiladas, torturadas, assassinadas e em alguns casos, esquecidas. A abertura fica por conta de Sherazade, a narradora de “As Mil e Uma Noites”, por ser a primeira heroína da história, ao ter que contar contos para não morrer. Depois vêm 80% de nomes anônimos do grande público. Tereza de Benguela, Mariana Criola e Filipa Aranha, da resistência negra na época da escravidão e dos quilombos. Maria de la Cruz, 106 anos, que aprendeu a ler e escrever em Cuba, após a revolução, que numa tribuna falou, cantou e dançou. A lavadeira preta Maria Bueno, morta a navalhadas pelo namorado ciumento em 1893, no centro de Curitiba. Luz Marina, que seguiu um circo na Nicarágua e tomou frente nas lutas, na ditadura contra Somoza, na Revolução Sandinista. Tem ainda as ilustres Camile Claudel, Josephine Baker, Rosa de Luxemburgo e Marielle Franco, que entrou após a estreia, por ocasião de seu assassinato.

Para Nena, “não é só trazer a memória das que se foram, mas as que estão aqui agora. E se estamos aqui, é porque vieram as outras”. A peça fez várias temporadas pelo Brasil, em mais de 300 apresentações, para mais de 32 mil pessoas. Com projeto pronto para itinerar por bairros violentos da capital paranaense, com a pandemia ganhou formato on-line ao vivo, com boa aceitação. “A peça repercutiu e ressoou nas casas tão forte como no presencial”, comenta a atriz sobre a obra, que ganhou parcerias e se manteve com transmissões. “A peça se chama ‘Para Não Morrer’ e daí eu a levo no meio da pandemia às casas das pessoas. Então tudo tem o momento