Para viver nas telonas de 2021

publicidade

Se no último ano muitos descobriram a comodidade e os benefícios do streaming, há outros tantos que não veem a hora de retornar aos seus filmes preferidos em frente às telonas das salas de cinema. O impacto de som e imagem, aliado a produções que se esmeram nestes quesitos, dificilmente pode ser substituído com a mesma intensidade pela apreciação no sofá de casa. E é apostando nisso que os cinemas começam a atrair público para suas salas, depois que se viram obrigados a fechar portas já que grandes estúdios adiaram suas principais estreias.

Agora, com filmes já programados para ganhar às telonas nos próximos meses, a aposta vai da ação ao terror, passando pelos dramas e pelas comédias. Entre as novidades, há filmes premiados e que foram destaque em festivais, dramas familiares e a continuação de uma divertida comédia francesa que fez mais de 100 mil brasileiros rirem nos cinemas. São eles “Algum Lugar Especial”, “O Charlatão”, “Que Mal eu Fiz a Deus? 2”, “Caros Camaradas: Trabalhadores em Luta” e “Eternos Companheiros”.

A Paramount Pictures definiu também a data de lançamento de “Um Lugar Silencioso - Parte II” no Brasil. A esperada continuação do suspense de John Krasinski, estrelado por Emily Blunt e Cillian Murphy, chega aos cinemas do país no próximo dia 24 de junho e também terá pré-estreias pagas, em cinemas selecionados já a partir do dia 17.

A Disney foi a primeira a apostar no formato digital lançando “Mulan” desta forma. Agora, mesmo com a reabertura das salas, está usando o Disney+ para ampliar a distribuição de “Cruella”, live action de vilã das animações que estreou na última semana nas salas de cinema do país. Em outra ação que une streaming e telonas, a gigante do entretenimento lança simultaneamente, no dia 8 de julho, “Viúva Negra”, para alegria dos fãs da linda Scarlett Johansson vivendo Natasha Romanoff, que ganha um filme solo apresentando a sua origem. Como novidade, a Disney quer repetir o sucesso de “Piratas do Caribe”, e “Jungle Cruise”, programada para estrear dia 29 de julho, a principal aposta do estúdio. Baseado em uma famosa atração dos parques, a trama acompanha o capitão Frank, vivido por Dwayne Johnson, em sua jornada de levar um casal de irmãos em uma jornada de mistérios.

Mas, já nesta semana que se inicia, está prevista a estreia de “Invocação do Mal 3”, para quinta-feira, no cinema e no canal HBO Max. O filme integra uma franquia que está se expandindo além da fórmula da “casa mal assombrada”. E, falando em franquia, os cinéfilos podem festejar também a chegada de “Velozes & Furiosos 9”, dia 22 de julho. Com suas tramas envolvendo carros e ação, tornou-se, até agora, uma das franquias de maior sucesso do início do século 21, capitaneada pelo ator Vin Diesel. Outro nome conhecido e adorado nas telas, Tom Cruise, chega no dia 2 de julho com um clássico dos anos 80 recebendo uma sequência inesperada com “Top Gun: Maverick”.

E a programação do ano cinematográfico segue até dezembro e vai de “Old”, o novo M. Night Shyamalan, até “Matrix 4”, passando pelo “Marighella”, dirigido pelo brasileiro Wagner Moura.

O que vem por aí

JUNHO

• “Invocação do mal 3”

• “Em um Bairro de Nova York”

• “Um Lugar Silencioso II”

• “Pedro Coelho 2: o Fugitivo”

• “Detetives do Prédio Azul 3”

JULHO

• “Os Croods 2: Uma Nova Era"

• “Viúva Negra”

• “Uma Noite de Crime”

• “Space Jam: Um Novo Legado”

• “Cinderella"

• “Velozes e Furiosos 9”

• “G.I. Joe Origens - Snake Eyes”

• “Jungle Cruise”

AGOSTO

• “O Esquadrão Suicida"

• “Hotel Transylvania 4”

• “Old”

• “O Homem nas Trevas 2”

• “The King's Man: A Origem”

• “A Lenda de Candyman”

• “The Beatles - Get Back”

SETEMBRO

• “Patrulha Canina: o Filme"

• “Malignant”

• “Venom - Tempo de Carnificina”

• “Duna”

• “007: Sem Tempo para Morrer”

OUTUBRO

• “A Família Addams 2”

• “Halloween Kills“

• “Jackass 4”

• “Os Eternos”

NOVEMBRO

• “Marighella”

• “O Poderoso Chefinho 2”

• “Ghostbusters - Mais Além”

• “Noite Passada em Soho”

• “Top Gun: Maverick”

DEZEMBRO

• “Resident Evil: Welcome”

• “Amor, Sublime Amor”

• “Spider-Man - No Way Home”

• “Matrix 4”

• “Sing 2”

• “King's Man: a Origem”

• “Turma da Mônica - Lições”

• “Clifford: Cão Vermelho”