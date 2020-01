Paralelo Festival reúnes diversas atrações em shows gratuitos em São Francisco de Paula

publicidade

São Francisco de Paula recebe, neste final de semana, o Paralelo Festival, que vai reunir atrações nacionais e internacionais em shows gratuitos, às margens do Lago São Bernardo. Apresentado pelo ator Werner Schünemann, o evento terá diferentes gêneros e tendências musicais, da MPB ao rock e da milonga ao jazz.

Segundo o produtor-executivo do festival, Carlos Branco, o Paralelo é um dos festivais mais ecléticos e democráticos do País. "Mesmo em um período difícil para a captação cultural, o Paralelo se firmou e cresceu. Neste segundo ano, vamos manter a ideia original que é fazer mundos musicais distintos conversarem entre si", afirmou Branco, que é um dos curadores do evento ao lado de Paulo Heineck.

"Além disso, vamos reforçar a presença da música instrumental, mas a grande novidade é que nesta edição viramos nosso olhar também para a América do Sul. Vamos trazer ainda novidades na estrutura física, que vai crescer muito. Teremos uma área coberta para até 6 mil pessoas. O Paralelo tem tudo para ser um grande sucesso!", acrescentou.

Atrações musicais

As apresentações iniciam no sábado, às 18h, com o show de abertura da dupla 50 Tons de Pretas. Em seguida, o festival receberá o som instrumental do grupo MOIO que transita entre funk, hip hop, jazz, soul e choro. A terceira atração serão os argentinos da banda Fiero, mostrando seu rock experimental que mistura sons eletrônicos e texturas analógicas. O encerramento da primeira noite será feito pelo quarteto Milongas Extremas.

No domingo, o festival começa às 17h com o pianista gaúcho Luciano Leães e sua banda The Big Chiefs e segue com a apresentação dançante da Trabalhos Espaciais Manuais, uma pequena orquestra de música popular de Porto Alegre que traz múltiplas influências musicais.

Depois, quem assume os microfones é o vocalista e guitarrista norte-americano Dex Romweber, em seu primeiro show no Brasil. Quem encerra as apresentações do evento é o músico Toquinho acompanhado no palco pelo baixista Ivani Sabino, o baterista Pepa D'Elia e a cantora Camilla Faustino.

Confira a programação

Sábado, 18

18h - 50 Tons de Pretas

19h20 - MOIO

20h40 - Fiero

22h - Milongas Extremas



Domingo, 19

17h - Luciano Leães & The Big Chiefs

18h20 - Trabalhos Espaciais Manuais

19h40 - Dex Romweber

21h - Toquinho