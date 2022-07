Parceria entre Festival de Gramado e TikTok

publicidade

Marcado pelo pioneirismo, o Festival de Cinema de Gramado inova mais uma vez. No ano de seu cinquentenário, o evento lança, em parceria com o TikTok, a primeira edição da mostra #FestivalDeCurtas. A ação busca incentivar novos modelos e novas linguagens de produção audiovisual, integrando a plataforma de conteúdo.

A promoção tem por objetivo encorajar os usuários do TikTok a criar um curta-metragem de temática livre e duração de até 3 minutos para celebrar o Festival de Cinema de Gramado. Escolhido por uma comissão julgadora, o criador do filme vencedor ganhará uma viagem a Gramado para acompanhar o evento, que ocorre entre os dias 12 e 20 de agosto. A produção selecionada será, ainda, exibida durante a programação do evento.

Para Diego Scariot, diretor de eventos da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos da cidade, Gramado está concentrando esforços em incentivar novas possibilidades do fazer audiovisual. “Ao longo desses 50 anos, sempre olhamos para a frente. Estamos em contato com o TikTok desde o ano passado, pensando em diferentes formatos para unir o cinema com a plataforma. Agora, para o ano 50, concebemos essa mostra em um formato inédito no Brasil”, diz. A coordenadora do Gramado Film Market Gisele Hiltl comenta que a popularização da plataforma gera impactos na produção e no consumo do audiovisual. Ronaldo Marques, Head de Parcerias de Conteúdo do TikTok no Brasil, ressalta que a parceria entre a plataforma e Gramado pode abrir portas para futuras ações com outros festivais de cinema.

As inscrições estão abertas até o dia 27 de julho. Para inscrever seu curta-metragem é preciso possuir uma conta no TikTok (#FestivalDeCurtas).