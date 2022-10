Paris Hilton revela ter sido abusada sexualmente aos 16 anos: 'Minha infância foi roubada de mim'

publicidade

Paris Hilton revelou que foi abusada sexualmente aos 16 anos. A socialite contou ao jornal The New York Times que a infância dela foi roubada e que passou por momentos assustadores na escola Provo Canyon School, internato localizado em Utah, nos Estados Unidos.

"Fui abusada na Provo Canyon School há 20 anos e estou com o coração partido ao ver imagens de segurança descobertas de uma criança sendo jogada no chão", escreveu no Twitter.

I was abused at Provo Canyon School 20 years ago and I am so heartbroken to see uncovered security footage of a child being thrown to the ground. Click the link below to watch disturbing footage from the school where I was abused. https://t.co/AbvjMDm8db — ParisHilton (@ParisHilton) October 11, 2022

"Foi realmente assustador, e é algo que eu realmente bloqueei por muitos anos. Mas está voltando o tempo todo agora, e eu penso nisso. E agora, olhando para trás como uma adulta, isso foi definitivamente abuso sexual", completou Paris.

A socialite contou que, na época, ela não entendia o que acontecia, já que era privada de sono e fortemente medicada: "Fui forçada a deitar em uma mesa acolchoada, abrir as pernas e me submeter a exames cervicais. Eu chorei enquanto eles me seguravam".

Ela ainda afirmou que é importante se abrir sobre os momentos dolorosos que já passou para que possa se curar e ajudar a acabar com o abuso. Além disso, Paris disse que a experiência foi recorrente não só para ela, mas também para outros sobreviventes: "Eu fui violada e estou chorando enquanto digito isso porque ninguém, especialmente uma criança, deveria ser abusada sexualmente. Minha infância foi roubada de mim e isso me mata, isso ainda está acontecendo com outras crianças inocentes".

A escola Provo Canyon School foi processada em 2021 por suposto abuso sexual e tortura contra Aaron Ross. O aluno tinha 13 anos quando foi enviado para o internato e disse que um funcionário da escola o obrigava a praticar atos sexuais sob a ameaça de fome, além de ter sido trancado em confinamento solitário por semanas.