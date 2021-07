Patrono da Feira do Livro de Canoas será conhecido nesta quarta-feira

publicidade

Começa a organização para a 37ª Feira do Livro de Canoas, que será realizada de 1º a 12 de outubro. Nesta quarta-feira, às 14h, a Secretaria Municipal da Cultura, em conjunto com as entidades e instituições parceiras, realiza a eleição para o patrono da festa literária. Três escritores foram indicados para a votação: Lilian Rocha, pela Associação Gaúcha de Escritores (AGEs); Valmor Quadros de Souza, pela Casa do Poeta e pela Associação Canoense de Escritores (ACE), e Luiz Gonzaga Lopes (editor de Cultura do Correio do Povo), pela Secretaria Municipal da Cultura.

A escolha ocorre de forma on-line, pelo Google Meet, e vai contar com a participação de representantes das seguintes entidades e instituições: Conselho Municipal de Cultura de Canoas, Câmara Rio-grandense do Livro, Centro Universitário La Salle, Centro Universitário Ritter dos Reis, Ulbra e Colegiado Setorial do Segmento do Livro, Leitura e Literatura, além do patrono da Feira do Livro do ano anterior. Conforme a diretora de Linguagens Culturais e Eventos, da Secretaria da Cultura, Tina Colares, o patrono (a) de uma Feira assume um papel de representar instituições que pensam, planejam e executam ações para o livro, a literatura e a leitura de uma cidade.