Paula Fernandes desabafa após Luan Santana cancelar participação em DVD

O cantor Luan Santana cancelou sua participação na gravação do DVD "Origens", de Paula Fernandes, que tem data marcada para a próxima quarta-feira. Por conta do imprevisto, a cantora publicou um vídeo no Instagram em que desabafa e pede o apoio de fãs.

"Eu tô com o coração partido sim, eu estava na expectativa, estava muito feliz com a participação dele. Quem não gostaria de estar do lado do Luan Santana? Seria a realização de um sonho pra mim", esclareceu.

Em seguida, a cantora sugere que os fãs cantem o trecho de Luan no dia da gravação: "Vocês topam ser meu Bradley Cooper e cantar a primeira parte da música?".

Os artistas gravaram a música "Juntos", versão brasileira de "Shallow", sucesso na voz de Lady Gaga e Bradley Cooper no filme "Nasce Uma Estrela". Para isso, a cantora teve de pedir autorização de Gaga para compor a canção em português.

A assessoria de Luan Santana divulgou uma nota no qual diz que era necessário o cantor "focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD de Paula Fernandes".

Na última segunda-feira, ele publicou uma foto a caminho da Argentina para comemorar o Dia dos Namorados junto com a companheira Jade Magalhães.