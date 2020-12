Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre de Covid-19 no Rio de Janeiro

publicidade

Morreu na noite desta segunda-feira, Paulo César Santos, o Paulinho, um dos integrantes da banda Roupa Nova. A informação foi confirmada ao R7 pela a assessoria de imprensa do grupo.

O artista de 68 anos estava internado há mais de um mês na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio, por conta de complicações de um transplante e após contrair a Covid-19. Mais cedo, o estado de saúde do cantor já era grave.

O músico contraiu a Covid-19 durante a recuperação do transplante de medula óssea, realizado no início de setembro deste ano. Ele realizou o transplante para enfrentar um câncer linfático e chegou a ter alta após a cirurgia.

Paulo César Santos, mais conhecido como Paulinho, era vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova. Ele fez parte do grupo desde a formação original, em 1980.