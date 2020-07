Peça reflete sobre o homem contemporâneo em um mundo em constante aceleração

publicidade

Caco Ciocler é a atração nesta quarta, com “Medusa”, pela série Teatro#emcasacomsesc, que apresenta monólogos quatro vezes por semana (segundas, quartas, sextas e domingos), em uma promoção do Sesc São Paulo. A transmissão ocorrerá a partir das 21h30min, pelo Youtube @sescsp e Instagram @sescaovivo.

O ator tece uma reflexão sobre o homem contemporâneo em um mundo em constante aceleração, ao narrar a tentativa desesperada de um homem meditar, no caos urbano. Ao tentar esvaziar a mente, a questão sobre o sentido na vida se coloca em seu caminho. O espetáculo integra o projeto Fluxorama, com direção de Monique Gardenberg e texto de Jô Bilac, composto por quatro peças curtas: “Amanda”, “José Guilherme”, “Valquíria” e “Medusa”. A narrativa é constituída sob a ótica de personagens que vivenciam situações-limite, tornando-se reféns do fluxo de seus pensamentos e memórias, num curso ininterrupto de consciência.