Peões já fazem suas apostas para a formação de Roça em A Fazenda

Nesta terça-feira (23), acontece a formação da décima Roça da temporada ao vivo na tela da Record TV e o que não falta na sede são especulações! Os peões já estão fazendo suas contas e tentando ao máximo fugir dos banquinhos. Acompanhe como andam as conversas as conversas paralelas e qual cenário elas desenham.

Alguns peões acreditam que o Fazendeiro Rico poderá indicar Dayane direto para a Roça, porém, ele disse na festa de sexta-feira (19) que a sua indicação deve ser MC Gui. Outra opção dele é o Dynho, que agora está na Baia e só poderia ser votado pelo Fazendeiro.

Votação da sede

Mileide revelou que votará no Gui Araujo e os peões especulam que ele também receberá votos de Aline, Bil e Solange.



Do “outro lado”, Dayane e MC Gui disseram ter vontade de ver Marina na Roça, mas Sthe já alertou o funkeiro que pode ser um voto desperdiçado.

A nova “aliança” formada por MC Gui, Sthe, Dayane, Dynho e Gui Araujo provavelmente votará em Solange, que ficaria com cinco votos. A dúvida principal está na mão de Marina: será que ela terá coragem de votar no Gui Araujo e deixar que Rico desempate, provavelmente a favor de Solange? Ou será que a peoa votará junto com o outro grupo e indicará Sol pela maioria?

Baia

A Baia desta semana está ocupada por Bil, Dayane, Dynho e Mileide. O modelo acredita que será puxado, porém, ele não sabe que o Poder da Chama Vermelha, escolhido por votação pelo público, determina que o dono escolha três peões, da sede ou da Baia, para um deles ser puxado pelo segundo roceiro (peão mais votado da sede).

Aline venceu a Prova de Fogo e, ao que tudo indica, dará um dos Poderes para Marina. Se ela for mesmo a dona deste Poder, tendo em vista as últimas votações e suas prioridades, Dynho e Dayane têm grandes chances de estar nesta nova formação.

O quarto roceiro será definido pelo Resta Um, que tem tudo para terminar no grupo Aline, Bil, Marina e Solange. Porém, ainda falta o Poder da Chama Amarela, que só será revelado durante a formação da Roça na terça-feira (23) e pode colocar os planos dos peões por água abaixo - e todas as suposições.

Acompanhe A Fazenda 13! O reality vai ao ar de segunda a sexta-feira às 22h45; aos sábados, depois da novela Gênesis e, aos domingos, após o Domingo Espetacular!

Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de A Fazenda 13.