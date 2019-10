Pela terceira vez, Jane Fonda é presa em manifestação nos Estados Unidos

Pela terceira semana consecutiva, Jane Fonda foi presa, nesta sexta-feira, durante protesto contra mudanças climáticas em Washington, nos Estados Unidos. A atriz prometeu participar de atos, toda sexta, até que o governo americano faça alguma medida em relação ao meio-ambiente.

Desta vez, o ator Ted Danson acompanhou Jane na manifestação em frente ao Capitólio e também foi preso. A dupla discursou pelo Fire Drill Fridays, instituição que organiza os atos para pressionar mudanças governamentais e jurídicas. No total, 31 pessoas foram presas, conforme informou o Fire Drill Fridays.

O tema do protesto de hoje foi para exigir proteção e restauração dos oceanos.

Our movement is rising like the water. Today 31 activists were arrested calling on a #GreenNewDeal , #NoNewFossilFuels , and protection of our oceans. #firedrillfriday 🔥 pic.twitter.com/FMDOhbgtyG

.@Janefonda was just arrested for the 3rd time calling on climate justice now. This week we are demanding the protection and restoration of our oceans #firedrillfriday pic.twitter.com/yn7ap4UWOC