Perfil do adolescente contemporâneo é tema de Adolescer, neste domingo, no Teatro do CIEE

O perfil e o comportamento do adolescente é o tema do espetáculo Adolescer, que realiza sessão única neste domingo, dia 11, às 18h, no Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861 – São João, Porto Alegre). Adolescer significa crescer, amadurecer. No palco, a peça vira uma experiência enriquecedora e transformadora para pais e filhos que vivenciam juntos as emoções das personagens. Os ingressos estão à venda na plataforma Blue Ticket.

Pesquisa recente realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação - CETIC.br -, apoiado pela Unesco, mostra que 32% das crianças e dos adolescentes de 11 a 17 anos buscam apoio emocional na internet. Os interesses são variados, desde uma conversa com um amigo ou ajuda. Realizada desde 2012, a pesquisa produz indicadores sobre oportunidades e riscos relacionados à participação on-line da população de 9 a 17 anos no País.

A internet é uma realidade que se impõe nos dias atuais, principalmente após um período pós-pandêmico em que este era o veículo de comunicação mais utilizado. Tornou-se um lugar em que os jovens encontram seus pares, pessoas com quem se identificam ou admiram, o que é uma característica e uma necessidade na adolescência, aponta a psicóloga Carla Adriana da Silva Villwock.

Em uma época antes da pandemia, ou em décadas anteriores, estes espaços eram outros, mais restritos. A diferença é que a internet oferece a uma grande população um excesso de informações nem sempre confiáveis ou até mesmo instigadoras de comportamentos e sentimentos indesejados, o que necessita de um monitoramento maior da família, adverte a profissional.

Carla Adriana da Silva Villwock participa de uma conversa com Vanja Ca Michel, autora e diretora do espetáculo, ao final da apresentação. Psicóloga clínica, Villwock é mestre e doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC, associada da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (ABEOS) e membra efetiva do Instituto Bion. A psicóloga explica: o ambiente familiar e a escola devem favorecer o diálogo e a construção de vínculos sólidos, confiáveis e saudáveis, por meio da escuta e da compreensão, analisando as necessidades de cada faixa etária, em grupo e individualmente, pois são fundamentais no desenvolvimento da criança e do adolescente.

Villwock também ressalta a importância do diálogo, o qual deve partir da escuta, em primeiro lugar. - É importante ouvir as dúvidas e demandas dos jovens e acolher sem julgamentos, para buscar entender a melhor formar de auxiliar, estar ciente de que antecipar assuntos ou respostas não é a melhor alternativa. E reforça: buscar a ajuda de profissionais é sempre uma boa alterativa quando necessidades forem identificadas.

Há 20 anos, Vanja Ca Michel leva ao palco assuntos atuais da adolescência, transferindo valores e significados de forma interativa. O frescor da juventude, as mudanças corporais, a alta voltagem emocional, a busca da sexualidade, da identidade, a fase da transformação, as tendências cercadas pelo excesso de informações são alguns dos desafios que todo adolescente enfrenta. "Assistir Adolescer não só te coloca de frente com essas questões, como te acolhe em teus sentimentos", afirma a diretora, que também é responsável pela produção da montagem, ao lado do iluminador Moa Júnior.