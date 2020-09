Performance de bailarina foi pensada para este momento de quarentena

publicidade

Suely Machado apresenta “Memórias”, solo pensado para este momento de quarentena a partir da ideia de "falta de futuro". A bailarina traz para o presente o passado de lembranças desfocadas, marcando essências. Movimentos e poesias criam alternativas para a incógnita do amanhã.

A sua performance integra a programação da série Dança #EmCasaComSesc, com transmissão nesta terça, a partir das 21h30min, pelo canal do YouTube do Sesc São Paulo.

Diretora do Grupo de Dança Primeiro Ato, de Belo Horizonte (MG), desde 1982, Suely dirige e produz espetáculos do grupo, coordena a oficina Criação do Gesto e a Oficina Preparação Corporal para Atores em diversas cidades brasileiras.