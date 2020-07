Pernalonga faz 80 anos nesta segunda; veja curiosidades

publicidade

Ícone dos desenhos animados, Pernalonga completa 80 anos nesta segunda-feira (27). Com jeito esperto e sarcástico, o coelho conquistou o mundo e ultrapassou gerações após oito décadas de sucesso. Para celebrar o aniversário do personagem, veja curiosidades do Pernalonga.

Reprodução/Instagram Looney Tooney



O nome original do Pernalonga, em inglês, é Bugs Bunny.

Pernalonga surgiu pela primeira vez no dia 27 de julho de 1940, no curta animado The Wild Hare (A Lebre Selvagem, em tradução livre), dirigido por Tex Avery (1908 - 1980).

Pernalonga "nasceu" em 1938, no Brooklyn (Nova York), criado por Tex Avery. Já Robert McKimson foi responsável pelo design definitivo do personagem.

Ao longo dos anos, Pernalonga estrelou mais de 160 curtas durante a "era de ouro" da animação, além de participar de outros filmes.

Reprodução/Youtube Warner Bros Entertainment



Pernalonga já foi premiado com um Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação por Cavaleiro Pernalonga, em 1958.

Segundo Mel Blanc, dublador original de Pernalonga, o coelho tem um sotaque característico do bairro nova-iorquino Flatbush, sendo uma equilibrada mistura entre os dialetos do Condado de Bronx e Brooklyn.

A maneira que Pernalonga morde a cenoura com o canto da boca também lembra muito o jeito que o comediante Groucho Marx fumava o charuto.

Pernalonga pode ter tido a personalidade influenciada por um personagem anterior de Walt Disney, uma lebre chamada Max Hare (imagem em destaque), desenhada por Charlie Thorson. Tex Avery admitiu ter copiado um pouco de Max, embora o design de Avery tenha ficado com uma aparência mais inocente.

Divulgação/Wikimedia Commons



Pernalonga já ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, nos EUA.

Em 1996, Pernalonga participou de Space Jam (Space Jam: O Jogo do Século, no Brasil). O filme de live-action e animação foi estrelado pelo ex-jogador de basquetebol, Michael Jordan, além de personagens da Looney Tunes.

Pernalonga é dono do famoso bordão: "What's up, doc?" ("O que é que há, velhinho?", popularizado no Brasil). Ele diz isso em tom sarcástico e, geralmente, mastigando uma cenoura.

Pernalonga já foi eleito o melhor personagem de desenhos animados de todos os tempos pela revista norte-americana TV Guide.

No Brasil, Pernalonga estreou nos anos 70. Sucesso em várias emissoras durante anos, o coelho faz aparições esporádicas na TV, hoje em dia.

Reprodução/DVD



Mesmo passados 80 anos do nascimento de Pernalonga, ele continua sendo um eterno símbolo mundial dos desenhos animados.