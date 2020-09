Personagens tidos como assexuados falam sobre desejo em “Euforia”

publicidade

Com atuação de Michael Blois, “Euforia”, indicado aos prêmios Cesgranrio e Botequim Cultural de Melhores Ator e Texto de 2017, será exibido nesta quarta-feira, às 21h30min, pela série Teatro#EmCasaComSesc. Dividida em dois solos, a peça trata do desejo, a partir do desabafo de personagens que são olhados como seres assexuados: um idoso e uma cadeirante.

O primeiro solo conta a trajetória do octogenário Lauro que, ao se mudar para um asilo, decide esconder sua homossexualidade, com medo de ser discriminado por seu cuidador. O segundo traz a trajetória de Maria, uma jovem de 20 anos que, após sofrer um acidente de carro, fica paraplégica e se vê com dificuldades para se adaptar a um mundo hostil à sua nova condição - inclusive no desejo. O espetáculo foi escrito por Julia Spadaccini e tem a direção de Victor Garcia Peralta. Com classificação de 14 anos, será transmitido pelo Youtube @sescsp e Instagram @sescaovivo. .