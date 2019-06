Philippe Zdar, pioneiro da "French house", morre após cair de janela de apartamento em Paris

publicidade

O músico, produtor e DJ Philippe Cerboneschi, conhecido como "Zdar", morreu aos 52 anos na noite de quarta-feira, após cair da varanda de seu apartamento no 18º arrondissement de Paris. Ele formou a dupla Cassius ao lado de Hubert Blanc-Francard "Boom Bass" e, com um som que mistura hip-hop, house e funk, foram os pioneiros da "French house" e ganharam um lugar na música eletrênica gaulesa. "Ele teve uma queda acidental, através da janela de um andar alto de um prédio parisiense", disse Sebastien Farran, seu agente.

"Seus amigos de coração e coração se juntam a sua família para testemunhar sua infinita tristeza. Hoje a música perdeu um gênio ", acrescentou, sem maiores detalhes. Segundo uma testemunha ouvida pelo Le Monde, Zdar estava encostado na varanda, quando esta cedeu. A polícia investiga o ocorrido. Ele tocaria na casa de shows Olympia em na sexta-feira para coincidir com o lançamento do novo álbum do Cassius, "Dreams"

Com o seu primeiro álbum lançado em 1999, Philippe e Hubert conheceram-se nos anos 1980. Ao longo da sua carreira, Zdar colaborou com artistas como os Bastie Boys, Phoenix, The Rapture, Cat Power, Tiga ou Franz Ferdinand. Em 1991, trabalhou na produção de "Bouge de là", de MC Solaar, o pioneiro do hip-hop francês.

Paralelamente, era proprietário de um estúdio de gravação em Montmartre e, desde os anos 2000, liderou sua carreira como diretor artístico. Ele foi premiado com um prêmio Grammy de 2010 como produtor e produtor de Wolfgang Amadeus Phoenix, o quarto álbum mais vendido do Versaillais of Phoenix. Ele também colaborou com vários artistas, como Beastie Boys, The Rapture, Cat Power, Chrome, Tiga, M, Franz Ferdinand ou Kanye West.

Filho de hoteleiros em Aix-les-Bains, Zdar foi primeiro cantor em uma banda punk e baterista de speed metal. Ele disse que havia caído um dia em frente a uma foto da gravação Eurythmics no estúdio do Palais des congrès, um centro de eventos, espetáculos e convenções localizado na cidade de Paris. "Abandonei o meu trabalho de empregado de mesa para tentar encontrar aquela magia.”Certa manhã, chego ao Studio Marcadet. Eles já tinham um assistente. O engenheiro de som pergunta se ele sabe como rolar as articulações. Ele não sabia. Eu, sim. À noite, ele me pediu para ficar", relembrou o Le Monde em 2016.