Pianista Donald Vega toca em Porto Alegre com seu trio

O pianista Donald Vega toca em Porto Alegre, nesta quinta-feira, acompanhado pelo seu trio formado pelo baixista Philip Kuehn e o baterista Alvester Garnett. O show ocorre às 20h no Instituto Ling (rua João Caetano, 440 – Três Figueiras). Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do local ou no site do centro cultural nos valores de R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meia-entrada).

Conhecido pela sua atuação ao lado do ícone do jazz Ron Carter, Vega tem em seu currículo gravações ao lado de Russell Malone, Brandon Lee, Clarence Penn, Shirley Crabbe, Bryan Carter, Behn Gillece, entre outros nomes. O pianista nicaraguense-americano também leciona jazz em diversas instituições e na BackCountry Jazz, uma organização sem fins lucrativos.

Vega nasceu em Masaya, Nicaraguá, e estudou piano clássico desde pequeno. Mudou-se para os Estados Unidos em 1989 e lá recebeu suas primeiras lições no jazz em conceituadas instituições, como Julliard School e University of Southern California, onde recebeu sua graduação em jazz. O pianista tocou em clubes de jazz em Los Angeles e Nova Iorque e, a partir de 2013, passou a atuar como pianista do Ron Carter Trio.

Em 2008, Vega lançou seu primeiro álbum, "Tomorrows", ao lado de nomes como J. Grossman (baixo) e Lewis Nash (bateria), e com os vocais de Maira Neckman. Em seu portfólio, também tem os discos "Spiritual Nature" (2012) e "With respect to Monty" (2015), em homenagem a Monty Alexander. Atualmente trabalha em seu quarto disco solo, um tributo à sua própria história de imigração.