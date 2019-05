Pianista norte-americano Tom Worrell estreia em Porto Alegre

publicidade

O Clube do Blues traz a Porto Alegre o norte-americano Tom Worrell, representante da tradição do Piano Blues em New Orleans, nesta quinta-feira, às 21h, no Sgt Peppers (rua Quintino Bocaiúva, 256). Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo site Sympla por R$ 45 ou na hora por R$ 80.

A apresentação é parte da primeira turnê de Tom Worrell pelo Brasil. Na ocasião, o pianista dividirá o palco com o também pianista Luciano Leães - que retorna de breve turnê por New Orleans - ao lado da banda The Big Chiefs. As mesas já estão esgotadas, mas ainda há ingressos à venda.

Tom Worrell já trabalhou com artistas importantes de New Orleans, como Jumpin Johnny Sansone, JMonque'D, Mem Shannon & The Wild Magnolias (Bo Dollis Sr e Bo Dollis Jr), Deacon John, Marva Wright, John Fohl, Shebe Kimbrough, Brother Tyrone, Walter Wolfman Washington, 101 Runners, Big Chief Monk Boudreaux, entre outros. Na cidade, é figura carimbada em locais clássicos, como Maple Leaf, Tipitina's, Side Bar, Little Gem, entre outros.

A turnê ainda conta com mais quatro datas confirmadas neste mês no Rio Grande do Sul: no dia 24 toca no Sala Geraldo Flach (Porto Alegre); em Santa Maria no dia 25 no Plataforma 85; no domingo, dia 26, em Passo Fundo e o músico faz sessão extra no Sala Geraldo Flach, em Porto Alegre, na quinta dia 30.