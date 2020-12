Pierre Cardin será enterrado em Paris, em cerimônia íntima familiar

publicidade

O enterro do estilista francês Pierre Cardin, falecido na última terça-feira (29), aos 98 anos, será realizado em Paris na "privacidade da família" - informa o obituário divulgado nesta quinta (31), sem revelar a data.

"Será realizada uma cerimônia no cemitério de Montmartre em Paris (18e), na privacidade da família, seguida do enterro", diz o obituário publicado no jornal Le Figaro.

Uma missa comemorativa acontecerá no final de janeiro na capital, disse uma fonte próxima à AFP.

Filho de imigrantes italianos que se tornou um empresário mundialmente conhecido, Pierre Cardin morreu na terça-feira no hospital americano Neuilly-sur-Seine, em Paris.

Cardin foi um pioneiro do prêt-à-porter, do estilo futurista e da diversificação global de sua marca.

adm-jfg/may/shu/mar/me/tt