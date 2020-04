POA2020TALKS chega à segunda temporada

publicidade

Tem início nesta segunda-feira, a segunda temporada do POA2020TALKS, cujo objetivo é debater temas plurais e contemporâneos, com a presença de curadores do Festival Poa2020, que será realizado entre 12 e 15 de novembro. Os encontros ocorrerão diariamente, até o próximo sábado, sempre às 20h20min, no perfil do Festival POA2020 no Instagram, com apoio da DEx01, DOIT e Sindilojas Porto Alegre.

Participarão o ex-reitor da UFRGS e membro da Academia Brasileira de Ciências, Carlos Alexandre Netto e a fundadora da White Rabbit Luciana Bazanella, entre outros. Em cada temporada, são abordados assuntos de Educação em Transformação, Tecnologia e Saúde, Pensamento Criativo e Redes de Cocriação, Empreendedorismo e o Futuro do Trabalho, Renascimento do Humanismo e Cidades Inteligentes.

A primeira temporada teve a presença da professora Titular da UFCSPA e coordenadora do Laboratório de Imunoterapia da instituição, Cristina Bonorino, do professor da PUCRS Eduardo Pellanda e da gestora pública e fundadora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (CEIPE), Cláudia Costin. Idealizado pelo coletivo Poa Inquieta, o evento é realizado Pacto Alegre (movimento de articulação na realização de projetos transformadores e com amplo impacto para a cidade) e Sebrae. A correalização é da Aliança para Inovação, da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado.

Programação

20/4 (segunda) – Carlos Alexandre Netto (Tecnologia e Saúde)

21/4 (terça) – Adriana Amaral (Pensamento Criativo e Redes)

22/4 (quarta) – Gustavo Moreira (Empreendedorismo e Futuro do Trabalho)

23/4 (quinta) – Alexandre Pereira (Cidades Inteligentes)

24/4 (sexta) – Adriana Kampf (Educação em Transformação)

25/4 (sábado) – Luciana Bazanella (Renascimento do Humanismo)

POA2020

Festival de inovação, transformação, música e economia criativa, ocorrerá entre 12 a 15 de novembro em Porto Alegre. A programação inclui mais de 100 palestras distribuídas em seis arenas temáticas, com acesso a partir de um passaporte único.

Além de cerca de 15 hubs, estão previstas atividades de experiência e um festival de música gratuitos. Inspirado em eventos disruptivos de outras cidades do mundo, com a idealização do coletivo Poa Inquieta, o evento é realizado pelo Pacto Alegre e Sebrae. A correalização é da Aliança para Inovação, Prefeitura de Porto Alegre e Governo do Estado.