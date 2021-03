Poemas de amor para tempos sombrioS

publicidade

Mostrar que o amor é capaz de vencer os tempos áridos é a proposta dos poetas Álvaro Alves de Faria e Denise Emmer com o lançamento de “O secreto silêncio do amor” (Editora Penalux, 2021).

A obra reúne 42 poemas sobre o poder das flechadas de Eros que dilaceram as almas e os dois seres que se correspondem por cartas. Por meio do lirismo, os poetas apresentam o desejo como a busca do encontro, do enlaçamento de duas vidas que se tocam pelo labirinto da poeticidade.

O prefácio é assinado pela escritora, tradutora e editora Thereza Christina Rocque da Motta, que analisa a obra pela ótica das cartas trocadas entre emissor e destinatária, citando trechos para a compreensão da comunicação entre dois seres tocados pelo Amor.

Álvaro, em alguns versos, traz a dimensão desconhecida e misteriosa desse sentimento, como nos versos: “então estar dentro de ti para te sentir mais,/tão mais que não saiba o caminho de volta,/assim tão mais e tão profundamente/a me sentir ser parte do teu corpo”.

Denise reafirma, com sua voz própria, o silêncio e a linguagem calada desse sentimento. O livro mostra as falas originárias e diferenciadas do homem e da mulher, que se tangenciam pela potência de Eros em aproximar as mentes e os corpos do amante e da amada, como apresenta nos versos: “Ao teu lado sou uma mulher com pássaros nas saias/Ao caminharmos num parque onde serás a noite//E eu a madrugada desnuda que se abre/Em algum leito longínquo e estrelado”.