Poemas de Celso Gutfreind em vídeo

A Antologia Digital da Poesia Gaúcha lança novos vídeos sobre a obra literária de Celso Gutfreind nesta segunda-feira. “Difundir a poesia é difundir a estética, a sensibilidade e, portanto, a saúde mental”, diz o médico e escritor gaúcho homenageado. O projeto é desenvolvido pelo Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos – a biblioteca da Trensurb –, que, desde outubro, promove a publicação quinzenal de vídeos de poetas gaúchos declamando suas poesias. O material é publicado no site e redes sociais da empresa (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) e da biblioteca (Facebook e Instagram). Também é veiculado nos monitores do Canal Você (presentes em trens e estações), um dos apoiadores do projeto. A Antologia tem apoio ainda da Academia Rio-Grandense de Letras e do Instituto Estadual do Livro.

Celso Gutfreind é natural de Porto Alegre. Como médico, é especialista em psiquiatria e psicanálise de crianças e adultos. Como escritor, tem 41 livros publicados, entre ensaios, poemas, crônicas e literatura infanto-juvenil, tendo recebido diversos prêmios.

Seus poemas a serem lançados na Antologia Digital a partir de hoje intitulam-se: “O sujeito”, “O sujeito que diz” e “Considerações sobre o parto”. Por difundir a poesia, a Antologia é avaliada por Gutfreind como “fundamental”. Para ele, fazer parte do projeto é “estar colaborando com algo muito importante, entre a arte e a vida”.

Criado e mantido pela Trensurb desde dezembro de 2008, o Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos conta com unidades nas estações Mercado e Novo Hamburgo do metrô, oferecendo serviço gratuito de empréstimo de livros. Com o agravamento da pandemia e determinação de bandeira preta, o espaço permanece fechado. Mas se pode acompanhar as atividades de modo virtual.