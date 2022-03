Poesia de Quintana em diálogo com artes visuais

publicidade

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), dão início neste sábado, 26 de março, ao projeto "Contém POA", 15h. A proposta de estabelecer diálogos, transversalidades e intertextualidades entre a poesia de Quintana e o acervo do MACRS, com evocações à identidade da capital, integra as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre.

A cada mês, até dezembro, uma dupla de personalidades ligadas à cultura e à história do Rio Grande do Sul escolherá uma poesia de Mario Quintana e uma obra do MACRS, que permanecerão expostas até o mês seguinte na Microgaleria Tatata Pimentel, no 3º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), Centro Histórico de Porto Alegre. O diálogo entre a literatura e as artes visuais se estabelece a partir de memórias afetivas da capital gaúcha evocadas pelas personalidades convidadas.

A abertura do projeto Contém PoA acontece às 15h deste sábado, com a presença da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, e da professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRGS e presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte, Maria Amelia Bulhões. Juntamente à poesia e à obra de arte de cada mês, também estarão expostas breves considerações dos convidados sobre as escolhas e as interações no universo artístico e identitário de Porto Alegre. Na mostra de abertura, Beatriz Araujo destaca o poema “Emergência”, de Mario Quintana, enquanto Maria Amelia Bulhões discorre sobre a obra Cais do Porto XXVII, da artista visual Maristela Salvatori.

Os demais convidados do projeto "Contém POA" são Cíntia Moscovich, Dulce Helfer, Elida Tessler, Gilberto Perin, Gilberto Schwartsmann, Igor Simões, Jessé Oliveira, Liana Zogbi, Luciano Alabarse, Maria Fernanda Santin, Martha Medeiros, Regina Silveira, Roger Lerina e Sandro Ka.

A visitação poderá ser feita diariamente, das 10h às 20h. Entrada franca.