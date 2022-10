Poesia falada com Slam do Espinho neste sábado, dia 1 de outubro

publicidade

O Slam do Espinho convida para uma rodada de poesia falada neste sábado, a partir das 14h, na Praça Daltro Filho, ao lado do Cinemateca Capitólio:

"É chegada a hora de reunirmos finalistas das 14 edições da nossa competição de poesia falada - Slam do Espinho - quando estaremos na Praça Daltro Filho, no centro de Porto Alegre - praça ao lado do cinema Capitólio para esse grande encontro de poesia", é o texto de publicação no Instagram.

Conheça os finalistas de poetas de cada edição:

Campeão 1ª Edição @dickel_oficial

Campeão 2ª Edição @dkg.dekilograma

Campeã 3ª Edição @mikaativaa

Campeão 4ª Edição @dubaile051

Campeão 5ª Edição @soubemachado

Campeão 6ª Edição @mcdanova_

Campeão 7ª Edição @felipededs

Campeã 8ª Edição @_adukestylist

Campeã 9ª Edição @osolkay

Campeã 10ª Edição @bredapoesiaa

Campeão 11ª Edição @poetadecartel

Campeão 12ª Edição @fernandinn.7

Campeão 13ª Edição @josumacha

Campeão 14ª Edição @drius.franco