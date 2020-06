'Poesia no Ling' promove encontro sobre Neruda

publicidade

O Instituto Ling homenageia o poeta Pablo Neruda, nesta quarta-feira, com uma aula on-line e gratuita ministrada pelo professor de literatura Sergius Gonzaga. A partir das 16h, o público poderá participar do encontro virtual dedicado a leitura, discussão e apresentação da obra do escritor chileno e ainda interagir ao vivo com o professor. A atividade faz parte do projeto “Poesia no Ling”, que promove mensalmente uma visita à obra de grandes autores do gênero e que, durante a pandemia, tem ocorrido no ambiente virtual. A previsão de duração do encontro é de 90 minutos.

Considerado um dos maiores poetas latino-americanos, Pablo Neruda (1904-1973) deixou como legado uma obra vasta, com mais de 40 livros, e por ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Conciliou a vida de escritor com a carreira de diplomata e político, tendo sido cônsul do Chile na Espanha e no México, e embaixador em Paris.

Sergius Gonzaga é professor da Ufrgs desde 1978 e um dos fundadores do curso Unificado e do colégio Leonardo Da Vinci. Personalidade querida da cena cultural de Porto Alegre, foi diretor da Editora da Ufrgs (1986-1994), diretor do Instituto Estadual do Livro (2003-2004) e secretário de Cultura de Porto Alegre (2005-2012). Atualmente é responsável pela Universidade Aberta e pela Coordenação do Livro da Prefeitura de Porto Alegre. Ministra palestras e cursos sobre Literatura Brasileira e Literatura Latino-americana em diferentes cidades do país e do mundo.

No mês passado, Sergius Gonzaga fez uma edição, no mesmo projeto do Ling, sobre o livro “O Amor nos Tempos do Cólera”, de Gabriel García Márquez, que teve grande procura de público. Através de plataforma on-line, estavam na “plateia” estudantes, ex-alunos, amantes de literatura e interessados, alguns até de outros países. Para este novo encontro, foram disponibilizadas 500 vagas via plataforma Zoom. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia, sem custo, através de um site.