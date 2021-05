Poeta Luiz de Miranda está internado na UTI do HPS

publicidade

O escritor e poeta gaúcho Luiz de Miranda está internado na UTI do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre após ter sofrido uma queda em via pública. Seus exames mostrar que o poeta tem estenose aórtica, um estreitamento na artéria aorta, a principal do corpo.

Luiz de Miranda deu entrada no hospital na manhã desta segunda-feira, dia 17, e será transferido para outro hospital onde possa ser feita uma intervenção, como um cateterismo, para tentar estabelecer o fluxo sanguíneo na artéria. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informa que "no entanto o paciente ainda não tem condições de transferência, embora já tenha sido extubado (retirada a ventilação mecânica por tudo)".

Com mais de 45 anos de carreira literária, Luiz de Miranda é autor da obra poética mais extensa do mundo, com 3432 páginas contabilizadas e já foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Um dos grandes nomes da literatura, o poeta, de 76 anos, tem 43 livros publicados.